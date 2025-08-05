全國高中校長會議登場 分享青年百億海外圓夢計畫成果

全國高中校長會議今天在新竹高中登場，會中也舉辦青年百億海外圓夢計畫成果分享。（新竹市府提供）

2025/08/05 13:07

〔記者洪美秀／新竹報導〕2025全國高級中等學校及特殊教育學校校長會議今天（5日）在新竹高中舉行，教育部長鄭英耀也出席以「Empower Future，賦能未來，邁向世界」為主題，期各校校長在資訊爆炸的時代，擅用AI，提醒教師不一定要教好教滿，但要提供學生自主學習的能力。

鄭英耀提到，面對科技快速發展、知識爆炸的時代，教育現場需重新思考教學模式。過度要求教師「教滿、教足」反而加重教師負擔，應落實教學彈性與實質效能。同時，他也強調高等教育資源對高中職校發展的重要性，期待清華大學與陽明交通大學成為各校堅強後盾，深化合作，共同推動教育創新，鼓勵校長以行動引領學校轉型，成為教育創新的催化者。

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會中也進行教育部青年百億海外圓夢基金計畫成果，其中由建功高中負責的冰島計畫，校長林國松也分享全國20名15-18歲青年到冰島圓夢的過程，參與青年參觀冰島的地熱發電情形，對環境及能源永續有深刻體會，這趟海外學習讓青年開拓視野，也學到很多課本外的知識，讓學生走出台灣，接軌世界，是很棒的計畫，期明年能持續推廣，鼓勵青年勇敢追夢。

全國高中校長會議今天在新竹高中登場，會中教育部長鄭英耀致詞，鼓勵學校校長成為教育創新的催化者。（新竹市府提供）

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