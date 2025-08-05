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    基隆親子同樂藝起長大藝起玩 即日起捐發票換入場券

    卡通明PINGU和小朋友一起唱跳。（記者盧賢秀攝）

    卡通明PINGU和小朋友一起唱跳。（記者盧賢秀攝）

    2025/08/05 12:57

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕夏日小朋友最喜歡的歡樂劇來了，基隆市稅務局將於8月16日在基隆表演藝術中心演藝廳（文化中心5樓）舉辦「親子同樂藝起長大藝起玩」活動，邀請兒童劇成員、卡通明星PINGU和4米高的佩佩豬大氣偶一起歡樂。今天下午1點開始在網路或市府、稅務局兌換入場券。

    市府今天有群幼兒園小朋友與卡通明星PINGU等一起唱唱跳跳。副市長邱佩琳表示，小朋友是國家未來主人翁，從小教育小孩子節能減碳、索取發票的觀念，回家告訴家長索取電子發票，讓地球變得更好。

    稅務處長歐秋霞指出，「親子同樂藝起長大藝起玩」8月16日下午2點到下午4點在表演藝術中心演藝廳演出，除了有小朋友喜愛的電視劇團表演，場外還有4米高的佩佩豬大氣偶及卡通明星PINGU，為小朋友帶來精彩表演節目。

    歐秋霞指出，今天下午1點開始用發票兌換入場券，民眾可以到基隆稅局網站雲端發票專區兌換（https://gov.tw/zSW）；或是上班時間到基隆市政府1樓服務中心、稅務局1樓服務中心兌換，捐出今年7-8月紙本發票4張或雲端發票2張，就可免費兌換入場券1張，每人限兌換4張（兌完為止），募集的發票將全數捐贈公益社福團體。

    基隆稅務局8月16日下午舉辦「藝起長大藝起玩」，拿發票兌換入場券。（記者盧賢秀攝）

    基隆稅務局8月16日下午舉辦「藝起長大藝起玩」，拿發票兌換入場券。（記者盧賢秀攝）

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