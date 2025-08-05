危機解除！高雄桃源3里孤島搶通 南橫公路仍多處重創待修

桃源復興以上3里受豪雨影響淪為孤島，經公路單位搶修後已恢復往台東方向通行。（公路局提供）

2025/08/05 13:02

〔記者黃佳琳／高雄報導〕0728豪雨在高雄山區降下驚人雨量，南橫公路柔腸寸斷，桃源復興以上3里一度淪為孤島，公路單位連日搶修，今已搶通梅山口至台東向陽路段，受困3里民眾可由台東方向進出，暫時解除孤島危機。

公路局指出，0728豪雨在高雄山區累積降下超過2000毫米雨量，造成台20臨93線便道0K~5K（勤和至復興路段）前後路嚴重路基淘空及水淹路面無法通行，而台20臨105線0K~44K（梅山至向陽）路段也多處坍方阻斷，導致桃源區復興、拉芙蘭、梅山里等三里對外交通中斷。

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今天上午，在公路單位緊急搶修後，梅山口以東路段已恢復管制通行，提供桃源區復興以上3里往台東方向緊急通行，但初期僅供部落民眾醫療聯外通行及民生物資運輸補給等緊急需求，通行車種僅開放5噸以下小型車，通行時段外若有緊急救難需求，將由桃源區公所或警察單位通知甲仙工務段，並經現地檢視安全無虞後，由警察單位或保全人員戒護通行。

此外，台20線南横公路西端除台20臨93線便道0K~5K（勤和至復興）道路中斷外，台20線南橫公路仍有多處因荖濃溪溪水暴漲溢淹路面等情形，除了台20線復興橋段已退水恢復通行外，其餘路段7日下午5時搶通完成，可提供桃源區居民西向往高雄管制通行使用。

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