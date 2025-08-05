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    狗狗未繫繩闖馬路遭輾斃 新北汐止飼主與駕駛各罰1.5萬

    犬隻未加以管控，誤闖入馬路虎口。（圖由新北動保處提供）

    犬隻未加以管控，誤闖入馬路虎口。（圖由新北動保處提供）

    2025/08/05 13:11

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市動物保護防疫處近日接獲汐止區一飼犬隻遭車輛輾斃案件，飼主因未妥善控管，讓犬隻自行外出便溺，導致犬隻誤闖馬路，遭左轉車輛輾過身亡；另駕駛人在路上看見犬隻出現雖有減速但未停下車輛，最終造成這場意外，動保處依《動保法》對飼主與駕駛各裁罰1萬5000元，並呼籲飼主應加強犬隻管理，駕駛也應提高防衛駕駛意識，以防止憾事重演。

    動保處長楊淑方表示，根據調查，事發當日，駕駛人開車準備左轉進入狹窄單車道時，發現前方有犬隻無人陪同在馬路上遊蕩，雖有減速，但未完全停車確認犬隻安全，仍繼續行駛，駕駛途中感覺輾過異物，停車察看，才發現犬隻躺臥路面傷重氣絕，隨即報警處理。

    楊淑方說，動保處依據警方事證，認定飼主未妥善管理犬隻，違反《動物保護法》第5條第2項第4款，處以1萬5000元罰鍰；駕駛人因未完全停車確認犬隻安全，過失輾壓致死，違反《動保法》第6條規定，同樣裁罰1萬5000元。

    楊淑方提醒，飼主應落實寵物管養責任，犬隻外出務必繫繩牽行，避免走失或誤入車道，確保人車與動物安全。駕駛人遇有動物出現時，也應停車確認動物離開安全範圍後再緩慢通行，共同營造友善動物的交通環境。

    犬隻遭撞後躺在馬路上。（圖由新北動保處提供）

    犬隻遭撞後躺在馬路上。（圖由新北動保處提供）

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