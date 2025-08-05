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    教育部教育奉獻獎》基市退休校長楊熾瀧 斜槓人生寫傳奇

    基隆市成功國小退休校長楊熾瀧榮獲教育部114年度教育奉獻獎。（圖為基隆市政府提供）

    基隆市成功國小退休校長楊熾瀧榮獲教育部114年度教育奉獻獎。（圖為基隆市政府提供）

    2025/08/05 12:53

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市成功國小退休校長楊熾瀧榮獲教育部114年教育奉獻獎，楊熾瀧獲知得獎後自謙，「他何德何能？榮獲教育奉獻獎，實在是幾分僥倖與萬分慚愧，應是代替始終挺立在教育現場者領獎」。

    楊熾瀧為世界新聞專校三專部廣播電視科畢業，退伍後在職場跌跌撞撞，一路轉換跑道，最終在教育局找到人生道路，他自嘲沒當過一天老師，卻從基層課員轉換跑道，從行政體系到校園現場，最後因高齡父母需要有人照顧，返家侍親。今年，他獲頒教育奉獻獎，楊熾瀧總掛在口上「當世界不夠溫柔時，就讓自己成為溫柔。」或許，正是他教育人生的寫照。

    楊熾瀧從世新畢業後，本想學以致用，高喊開麥拉，後來到電視公司發現業界的現實場景與個性不符，意外考上郵政特考，待遇雖優渥，味同嚼蠟的生活，讓他再次轉換跑道，隨即考上政風乙等特考，擔任教育局薦任課員，持續至國北師、政大進修，一路從課員、課長、督學，並代理暖暖國中校長及籌備碇內國中，歷練完整。日後更擔任瑪陵國小、碇內國小校長，最終於成功國小榮退。

    他退休那年為54．5歲，他差半年，就可申請「退休五五專案」，可以多領近50萬元，橫在眼前的選擇，要多領優退專案，就要再遴選校長連任，然後做半年申請退休，現金落袋，但是要將校長責任回歸市府，半年後再遴選新校長接棒。他拒絕了金錢誘惑，甘願退休回家陪伴二老，心安理得過日子。

    基隆市歌「美麗基隆雄踞北台灣，依山傍水美麗的港灣…」，超過40歲的基隆人，或多或少都會唱或是聽過，楊熾瀧就是基隆市歌填詞人，擅長以筆傳情，用臉書分享地方文史、校園采風與教育觀察；他持續受聘為基隆市政府教育諮詢顧問，協助教育各科業務提供建言。

    楊熾瀧說，很高興退休多年，仍能為教育部門「資源回收再利用」，誠如傳教士馬偕博士所言：Rather burn out , than rust out . （寧為燒盡、勿為鏽盡）誓願薪盡火傳，一燈點燃千燈。#

    基隆市成功國小退休校長楊熾瀧榮獲教育部114年度教育奉獻獎。（記者俞肇福攝）

    基隆市成功國小退休校長楊熾瀧榮獲教育部114年度教育奉獻獎。（記者俞肇福攝）

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