教育部教育奉獻獎》基市退休校長楊熾瀧 斜槓人生寫傳奇

基隆市成功國小退休校長楊熾瀧榮獲教育部114年度教育奉獻獎。(圖為基隆市政府提供)

2025/08/05 12:53

〔記者俞肇福/基隆報導〕基隆市成功國小退休校長楊熾瀧榮獲教育部114年教育奉獻獎,楊熾瀧獲知得獎後自謙,「他何德何能?榮獲教育奉獻獎,實在是幾分僥倖與萬分慚愧,應是代替始終挺立在教育現場者領獎」。

楊熾瀧為世界新聞專校三專部廣播電視科畢業,退伍後在職場跌跌撞撞,一路轉換跑道,最終在教育局找到人生道路,他自嘲沒當過一天老師,卻從基層課員轉換跑道,從行政體系到校園現場,最後因高齡父母需要有人照顧,返家侍親。今年,他獲頒教育奉獻獎,楊熾瀧總掛在口上「當世界不夠溫柔時,就讓自己成為溫柔。」或許,正是他教育人生的寫照。

請繼續往下閱讀...

楊熾瀧從世新畢業後,本想學以致用,高喊開麥拉,後來到電視公司發現業界的現實場景與個性不符,意外考上郵政特考,待遇雖優渥,味同嚼蠟的生活,讓他再次轉換跑道,隨即考上政風乙等特考,擔任教育局薦任課員,持續至國北師、政大進修,一路從課員、課長、督學,並代理暖暖國中校長及籌備碇內國中,歷練完整。日後更擔任瑪陵國小、碇內國小校長,最終於成功國小榮退。

他退休那年為54.5歲,他差半年,就可申請「退休五五專案」,可以多領近50萬元,橫在眼前的選擇,要多領優退專案,就要再遴選校長連任,然後做半年申請退休,現金落袋,但是要將校長責任回歸市府,半年後再遴選新校長接棒。他拒絕了金錢誘惑,甘願退休回家陪伴二老,心安理得過日子。

基隆市歌「美麗基隆雄踞北台灣,依山傍水美麗的港灣…」,超過40歲的基隆人,或多或少都會唱或是聽過,楊熾瀧就是基隆市歌填詞人,擅長以筆傳情,用臉書分享地方文史、校園采風與教育觀察;他持續受聘為基隆市政府教育諮詢顧問,協助教育各科業務提供建言。

楊熾瀧說,很高興退休多年,仍能為教育部門「資源回收再利用」,誠如傳教士馬偕博士所言:Rather burn out , than rust out . (寧為燒盡、勿為鏽盡)誓願薪盡火傳,一燈點燃千燈。#

基隆市成功國小退休校長楊熾瀧榮獲教育部114年度教育奉獻獎。(記者俞肇福攝)

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法