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    桃捷綠線今年第3台潛盾機發進 將穿越國道2號下方

    桃園捷運綠線今年第3台潛盾機自桃園區陽明運動公園站啟動，往八德區小大湳站掘進。（桃園市捷運局提供）

    桃園捷運綠線今年第3台潛盾機自桃園區陽明運動公園站啟動，往八德區小大湳站掘進。（桃園市捷運局提供）

    2025/08/05 12:34

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園捷運綠線工程如火如荼進行中，今年第3台潛盾機自桃園區陽明運動公園站啟動，往八德區小大湳站掘進，桃園市政府捷運工程局表示，掘進隧道長約1300公尺，預計於明年8月貫通，此次掘進過程將以疊式隧道穿越國道2號下方，堪稱工程技術與安全監控的一大挑戰。

    桃園市捷運局長劉慶豐表示，八德地區已接連啟動5台潛盾機，全力掘進隧道，第1台及第2台潛盾機已完成2條隧道貫通任務，此次發進的潛盾機是今年來發進的第3台，肩負起重要路段任務，不僅將串聯桃園區陽明運動公園站至八德區小大湳站之間的交通脈絡，更須克服穿越國道2號下方直接基礎結構的安全監測管制，捷運施工團隊已事前完成多項風險評估與應變規劃，為施工安全嚴格把關。

    捷運局表示，捷運綠線在八德地區自桃園火車站以南至八德區介壽路二段，路線採地下化設計，隧道全長約10.52公里，由直徑6.24公尺的潛盾機鑽掘構築，包含上下行線共有10條隧道，目前已貫通2條隧道，今年底八德地區7台潛盾機將同時發進，預計2027年將10條潛盾隧道全部貫通。

    潛盾機自桃園區陽明運動公園站啟動，往八德區小大湳站掘進，將穿越國道2號下方。（桃園市捷運局提供）

    潛盾機自桃園區陽明運動公園站啟動，往八德區小大湳站掘進，將穿越國道2號下方。（桃園市捷運局提供）

    桃園捷運綠線今年第3台潛盾機自桃園區陽明運動公園站啟動，往八德區小大湳站掘進。（桃園市捷運局提供）

    桃園捷運綠線今年第3台潛盾機自桃園區陽明運動公園站啟動，往八德區小大湳站掘進。（桃園市捷運局提供）

    桃園捷運綠線今年第3台潛盾機自桃園區陽明運動公園站啟動，往八德區小大湳站掘進。（桃園市捷運局提供）

    桃園捷運綠線今年第3台潛盾機自桃園區陽明運動公園站啟動，往八德區小大湳站掘進。（桃園市捷運局提供）

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