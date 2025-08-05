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    花蓮吉安鄉志續修 即起公開閱覽供民眾勘誤

    花蓮吉安鄉志20多年未修，鄉公所2年多前啟動續修計畫，今天舉行吉安鄉志編撰計畫公開閱覽記者會，歡迎民眾勘誤。（記者王錦義攝）

    花蓮吉安鄉志20多年未修，鄉公所2年多前啟動續修計畫，今天舉行吉安鄉志編撰計畫公開閱覽記者會，歡迎民眾勘誤。（記者王錦義攝）

    2025/08/05 12:59

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮吉安鄉志20多年未修，鄉公所2年多前啟動續修計畫，今天舉行吉安鄉志編撰計畫公開閱覽記者會，歡迎民眾勘誤；鄉長游淑貞說，把在地歷史脈絡傳承給下一世代，且搭配國家地方創生政策，整理出地方亮點。

    吉安鄉志完成於2002年，是花蓮縣最早有鄉志編纂的鄉鎮，不過20多年間沒有進行續修，2年前啟動「續修吉安鄉志編撰計畫」，由東華大學台灣文化學系副教授郭俊麟為主持人，郭俊麟今接受媒體訪問說，原本計畫1年半完成，因碰上0403地震影響，另因審查過程，委員嚴謹用心給予很多指正，再重新修訂，加上10名撰寫者的橫向討論與協調，每名撰寫者風格不同，讓筆觸盡量一致好閱讀，改寫上也花很多時間。

    郭俊麟說，以創新思維結合數位典藏、地圖技術等資料庫，但仍要使用老匠師工法，嚴謹考察與充沛體力來編寫，採取策略其一是代表會的議事錄，有20多年來完整施政報告，撰寫者都先讀過；另一是政府採購網，可看出鄉公所1500多件招標案，從中了解建設與成果；現在目標是能給國小學生、一般民眾閱讀，因此書寫避免用專業、學術的字眼。

    鄉長游淑貞說，就任鄉長時發現吉安鄉志完成於2002年，資料老舊有限，所以編列新台幣250萬元展開重修計畫，讓鄉志成爲未來城鄉開發具指標性意義；新修編的鄉志從今天開始到8月22日在「吉安創客棧」公開閱覽，廣邀鄉親給予建言，同時設立QR Code，未來不用紙本翻閱，在網路上也可以通覽閱讀。

    游淑貞說，鄉志是為了將在地歷史脈絡傳承給下一世代，同時搭配國家地方創生政策，整理出地方亮點，讓地方創生工作者有大展身手的堅實基礎，公所整合所內組成跨單位工作小組，齊心完成此次續修工作，為下一世代留下完整紀錄。

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