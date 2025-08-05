聚焦B肝防治 立院厚生會籲啟動「國家級B型肝炎行動計畫」

立法院厚生會今（5日）舉辦「2030滅除B肝倒數 B需要行動」記者會，呼籲儘速啟動「國家級B型肝炎行動計畫」。（記者王藝菘攝）

2025/08/05 12:37

〔記者林欣漢／台北報導〕台灣即將於今年10月正式向WHO申請C型肝炎消除認證，下一階段的挑戰聚焦於B型肝炎防治，立法院厚生會今（5日）舉辦「2030滅除B肝倒數 B需要行動」記者會，呼籲儘速啟動「國家級B型肝炎行動計畫」，並結合健康台灣「888大家醫計畫」架構執行，強化「篩檢－診斷－治療」（linkage to care）連結，才能趕上2030年世界衛生組織（WHO）設定的病毒性肝炎消除目標。

國健署副署長魏璽倫表示，最新統計，國內做過B肝篩檢民眾有750萬人次、涵蓋率達63％，B型肝炎是勞工健檢必要項目，現在比較苦惱的是，1千萬勞工朋友篩檢完的結果沒有上傳，健保署、國健署拿不到資料，感謝立委王正旭持續倡議，將各式健檢上傳，後續才有機會做健康管理。王正旭也說，對於勞動部勞檢資料如何串接到整體的健康資料，已和勞動部、衛福部開過多次會議，應該有機會儘快解決這個困難。

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健保署長石崇良表示，去年開始結合大家醫計畫進行B肝篩檢，在大家醫計畫中符合篩檢條件者，已經有七成完成篩檢，篩完之後就是後續的追蹤，有沒有肝癌的風險，健康存摺除了能看到自己的篩檢數據，也能預測自己的肝癌風險程度，去年就有300多人因此發現肝炎，篩檢完醫師會提供衛教及持續性追蹤。而脂肪肝帶來的風險正在增加，未來也會規劃建置在健康存摺裡；藥物部分則持續檢討，逐步擴大B肝治療的給付。

厚生會說明，台灣在C型肝炎防治上成果卓著，預計今年10月申請C肝消除認證，然而，B型肝炎仍是國人肝癌主因，根據全球消除肝炎聯盟（CGHE）數據，台灣B肝治療涵蓋率僅28％，距離WHO「診斷率90％、治療率80％、死亡率下降65％」的目標仍有不小差距。因此，急需升級政策層面、整合全面篩檢、落實陽追並結合AI科技工具連結主動提醒警示為首要重點。

厚生會副會長、立委陳菁徽表示，政府應儘速提出國家級B肝政策行動計畫，並落實三大重點：一、提升未接種B肝疫苗者篩檢率，結合健保快易通主動推播通知與AI風險預測，強化病識感，協助民眾進行風險自我評估與就醫行動；二、盤點全國B肝帶原者，建立分級獎勵制度，提升陽性個案後續追蹤與轉診率，並簡化臨床流程；三、全面納入健康台灣「888大家醫計畫」，強化三高與共病族群的主動追蹤與轉診，結合遠距醫療與社區照護，提升治療覆蓋率。

厚生會秘書長王正旭也說，應優先盤點B肝帶原者，針對協助追蹤「B肝陽性個案」就醫的醫療院所，設計分級獎勵制度，鼓勵臨床醫師主動轉介高風險患者進入治療系統，提升整體治療連結率。

台大醫學院附設醫院副院長高嘉宏建議，成人健檢中增加血小板數量檢查項目，利用肝功能ALT/AST數值及年齡，運算FIB-4指數計算，進行肝纖維化風險評估並顯示於健康存摺。未來建議將FIB-4異常者結合健保快譯通系統主動推播警示，引導民眾至醫療院所進一步檢查。

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