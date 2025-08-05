與捷運站連通 新北永平國小地下停車場力拚明年6月完工

新北市永平國小地下停車場與捷運萬大中和線LG05站間以連通道連接，可提供238格汽車及692格機車停車位。（記者翁聿煌攝）

2025/08/05 12:28

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜5日視察永和區永平國小立體停車場，這是新北市第2座與捷運車站連通的立體停車場，總經費15.7億元，與捷運萬大中和線LG05站間以連通道連接，共有地下3層可提供238格小型車停車位及692格機車停車位，侯友宜表示，力拚明年6月完工。

侯友宜表示，新北市前瞻停車場核定28案，總經費需求173.28億元，中央補助51.58億元，新北市自籌高達121.7億元，6年多來已完成三重商工地停下停車場等19案，施工中包括永平國小地下停車場等7案、規劃設計中則有五華國小、長福停車場等2案，前瞻停車場完成數量是全國最多、最快。

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侯友宜表示，永平國小地下停車場工程是新北市繼新莊幸福立體停車場後，第2座與捷運車站連通的立體停車場，工程在去年1月動工後，交通局和施工團隊在暑假結束前如期完成2萬3134立方公尺，原垃圾掩埋場內垃圾清運的艱鉅任務，費用占統包工程預算一半。

交通局長鍾鳴時表示，永平國小地下停車場工程以人本交通做為校園整體規劃重點，包括整合停車場車道、校門口和捷運出入口，並加寬校外人行道和通學路徑，停車場更首創臨停接送區，讓家長在停車場內安全、安心地接送學童。

交通局停車管理科科長吳清哲指出，永平國小地下停車場完工時亦將為永平國小重新整建運動場及部分校舍設施以為回饋。目前正進行1樓牆版結構體施工，實際工程進度為77.95%，超前近2%，預計明年6月完工。

新北市長侯友視察永平國小地下停車場工程，力拚明年6月前完工。（記者翁聿煌攝）

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