宜蘭頭城鎮立幼兒園教師全年無休 全教總批侵犯勞權

全教總理事長侯俊良呼籲政府維護幼教工作者權益。（全教總提供）

2025/08/05 12:23

〔記者楊綿傑／台北報導〕宜蘭縣頭城鎮立幼兒園新學年度起實施「全年無休」的托育政策，全教總今天指控，這已對園內教師的工作權益造成嚴重侵害，而園方還宣稱是經國教署核可，呼籲政府應該糾正其不當政策，並制定指導原則，以保障幼教工作者權益。

全教總指出，今年7月接獲基層教師反映，該幼兒園要求適用《教師法》的教師寒暑假期間也必須到校工作，園方在教師報到時便警告新進教師寒暑假期間必須正常出勤，等同於全年無休的工作狀態。且該園稱「並無違法之處」，令人質疑幼兒園對於法令與權益無知，內部管理有嚴重瑕疵。

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全教總批評，此全年無休的工作狀態，不只是嚴重侵犯勞權，更可以說一種人權迫害的實際案例。不久前公務員過勞死的事件仍歷歷在目，質疑國教署與宜蘭縣政府是否已經成為壓迫教師人權的主要推動者？台灣現今社會已經面臨找不到教師與教保人員的困窘狀態，教育部不僅沒辦法透過法令制度保障相關教育工作者的基本人權，甚至利用官僚文化來壓迫基層工作者。

全教總也呼籲，鄉鎮市立等公立幼兒園應考量公幼教保人員（幼師與教保員）適用法令差異，排除教保服務準則第4條但書第一款（自訂教保服務時間）之適用，回歸學期假期管理辦法規定辦理。114學年度已實施調整之公幼，應立即恢復，並依據準則第4條提供教保活動課程，其餘時段應按延長照顧服務規定辦理。

全教總認為，教育部及相關主管機關，應該立即採取行動，糾正宜蘭縣頭城鎮立幼兒園的不當政策，並盤點有其他公立幼兒園具有相同狀況，制定清晰的指導原則，確保所有幼教工作者的工作權益與基本人權不再受到侵害。

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