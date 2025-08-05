為失智母打造休閒農莊 母親端咖啡待客樂在其中

國中退休老師李健興為了陪伴失智母親，在東山區開闢1處休閒農莊，李母原本每天到田間務農，現在則是端咖啡待客，笑哈哈地說：歡喜啦！（記者王涵平攝）

2025/08/05 12:33

〔記者王涵平／台南報導〕國中退休老師李健興為了陪伴失智母親，在東山區開闢1處休閒農莊，李母原本每天到田間務農，現在則是端咖啡待客，笑哈哈地說：歡喜啦！

李健興4年前從國中教職退休後，在某次母親發生交通事故後，發現母親的記憶力衰退，常常忘東忘西，某次參加柳營奇美醫院與南市衛生局合辦的失智照顧者座談會遇見中正大學教授盧鴻毅，啟發將母親的日常生活結合她熟悉農地的想法，因此闢建星漫慢農莊，讓母親可以在安全、友善的環境，重新找回生活價值的印記。

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李母一開始是反對開闢農莊，現在則是聽到兒子煮好咖啡，就穿起女兒買的圍裙，穩穩地拿著托盤、端起咖啡，慢慢地送到客人面前，李母被問到是否當初反對建農莊，一樣笑哈哈地說：忘記了啦！

柳營奇美醫院失智共同照護中心個案管理師吳佳蓉、護理師林芳蘋今日也前往農莊探訪，吳佳蓉表示，透過課程、活動可以延緩失智，目前也推動「社交處方箋」，患者持醫生開出的處方箋到失智友善據點，可以享有據點提供的優惠，也藉此鼓勵失智者多連結社區資源，增加參與感。

長期關注失智議題的盧鴻毅表示，照顧不應只有悲傷與辛苦，找到與自己興趣結合的方式，照顧歷程可以變得更有意義，例如李先生用土地、咖啡與愛為母親打造一個舞台，也為自己與更多家庭種下希望的種子。

柳營奇美醫院失智共同照護中心前往農莊探訪，目前推動「社交處方箋」，鼓勵失智者與家屬多連結社區資源。（記者王涵平攝）

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