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    首頁　>　生活

    助台南災後重建 蔣勳捐出作品《金剛經》義賣

    今日捐贈儀式，欣雄建設公司總經理陳智豪（圖左起）、和通文化藝術基金會董事長李怡寧董、蔣勳老師、台南市長黃偉哲、文化局長黃雅玲、蔣勳文化基金會執行長林則佑、南市新聞及國際關係處蘇恩恩。（台南市府提供）

    今日捐贈儀式，欣雄建設公司總經理陳智豪（圖左起）、和通文化藝術基金會董事長李怡寧董、蔣勳老師、台南市長黃偉哲、文化局長黃雅玲、蔣勳文化基金會執行長林則佑、南市新聞及國際關係處蘇恩恩。（台南市府提供）

    2025/08/05 12:27

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕丹娜絲颱風重創台南，知名藝術家蔣勳深感災情慘重，在第一時間表達支援意願，同時無償捐出書法作品《金剛經》立軸乙幅義賣，盼為災後重建盡一份心力。今（5）日於新營文化中心舉行捐贈儀式，市長黃偉哲回贈感謝狀，感謝各界公私協力互助，共同為災後復原盡心盡力。

    市長黃偉哲表示，丹娜絲颱風對台南市、南台灣，甚至整個台灣來說，都是相當大的考驗，而災後這段期間市府團隊也都非常努力，沒有怨言、全心全力地投入救災行動，儘管颱風造成不少災損，但在這困難的非常時期，也見證來自社會各界的溫情與行動力。

    黃偉哲強調，蔣勳老師不僅是藝文界的重要推手，更是在關鍵時刻以行動展現大愛的最佳典範，其捐贈義賣的善行義舉令人感動，不僅傳遞人文美學精神，更凝聚大眾助人力量，對於災民來說更是雪中送炭之舉，讓大家看到人性的溫暖與光明面。

    文化局長黃雅玲表示，作品《金剛經》由欣雄建設公司以60萬元購入收藏，而和通文化藝術基金會亦慷慨捐款60萬元，合計120萬元善款，將全數投入災區修復與重建工作，相信這份藝文、企業間跨界力量，一定能發揮拋磚引玉之效，帶動更多民間團體與民眾共同參與災後復原行列。

    蔣勳自2024年起進駐台南，由文化局、蔣勳文化基金會、和通文化藝術基金會三方合作，在水交社文化園區設立「和通蔣勳書房」，目前展出作品《金剛經—應無所住》，免費入場、免預約，成功吸引許多藝術愛好者來訪台南，兼具藝文推廣與城市觀光效益。這次企業攜手捐款，展現藝術與公益連結，對在地的深切關懷與社會責任。

    台南市長黃偉哲（左）頒發感謝狀給蔣勳老師（右）。（台南市府提供）

    台南市長黃偉哲（左）頒發感謝狀給蔣勳老師（右）。（台南市府提供）

    蔣勳老師《金剛經》作品。（圖台南市府提供）

    蔣勳老師《金剛經》作品。（圖台南市府提供）

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