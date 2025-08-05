新北污水接管逾125萬戶、成長速度全國稱冠 「水噹噹」看得見

新北市板橋東丘里社區後巷完成污水下水道接管後，氣象煥然一新。（記者翁聿煌攝）

2025/08/05 12:11

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市水利局截至7月底，全市污水接管破125萬戶大關，總接管戶數全國第一，普及率已達70.5%，這項看不見的工程，徹底改變市民生活，後巷完成污水接管的板橋林太太說，以前後巷夏天惡臭、老鼠橫行很恐怖，但接管後真的差很多，聞不到怪味了，巷子變乾淨，生活品質都提升了。

水利局長宋德仁表示，新北市是全台唯一突破百萬戶接管的城市，總接管戶數全國第一，自2018年起每年成長戶數一路遙遙領先，這十年來推動污水建設就像「地底下的忍者龜」，默默紮實完成超過63萬戶接管。

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新北市的接管率在六都佔了將近4成，相當於全國也有3成以上是新北完成，平均每年接管戶數約6萬3千戶，更是其他五都3到5倍，都是全國第一，整體污水處理率（含公共污水下水道、專用污水下水道及建築物污水處理設施）達92.13%，亦是全國第一，這項大家「看不到」的地下工程，不僅讓新北市變得「水噹噹」，更在中央大力支持下，成功讓市民的生活品質及河川水質大幅升級。

宋德仁表示，工程越到後期，要克服的困難越多，像是土城學府路複雜的土地權屬、汐止水碓街施工時碰到一大堆台電管線，都是卡關多年的「燙手山芋」，但市府團隊就是不放棄，十年下來，成功解決了超過5萬7千戶的沉痾個案，不只住家，包括公園公廁、活動中心和公有停車場等320處公共設施，也通通納入污水接管，讓大家使用公共空間時，都能感受到環境變得更乾淨、更衛生。

施工人員勞苦功高，要像忍者龜一樣進入直徑80公分的鋼環中，以人工方式慢慢開挖。（新北市水利局提供）

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