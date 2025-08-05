醫院出高薪留婦兒科住院醫師 保障月薪上看40萬元

彰基在高階主管共識營舉行「洗腳禮」，象徵醫療人員謙卑服事病患的精神，由總院長陳穆寬（左2）親自為年輕醫師洗腳，肯定其投入婦兒科的使命感。（彰基提供）

2025/08/05 12:09

〔記者張聰秋／彰化報導〕婦產科、兒科人力持續短缺，連台大兒童醫院都出現住院醫師招不滿的情況，為鼓勵年輕醫師投入，彰化基督教醫院8月起針對已取得婦產科、兒科專科執照並完成次專科訓練的住院醫師，提供每月30至40萬元保障薪資，並延續至升任主治醫師後的前3年，藉此留才並留人！

作為彰化、南投與雲林縣等農業縣唯一的醫學中心，彰基長年肩負婦兒科醫療任務。總院長陳穆寬看見了目前國內醫界熱、冷門科趨勢，憂心婦產科與兒科人力流失，因此，今年彰基特別選出7位婦產部與兒科部優秀住院醫師，每人將頒發30萬元獎金，總額210萬元，預計後天（7日）院內週會中公開表揚。

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此外，彰基也在7月26日舉辦的高階主管共識營中，由總院長陳穆寬親自為獲獎醫師梁啓源執行「洗腳禮」，象徵僕人領袖的謙卑與服事精神，彰基作為教會醫院，以「以病人為中心」、「視醫療為服事」為信念，將這份信仰實踐於醫療專業中。現場也同步為其他年輕醫師舉行洗腳儀式，期許彰基人效法耶穌謙卑為門徒洗腳的精神為病患服務。

總院長陳穆寬（右）為獲選優秀住院醫師的梁啓源（左）洗腳，傳達僕人領袖精神，鼓勵年輕醫師效法耶穌謙卑為門徒洗腳的精神，堅守醫療初衷。（彰基提供）

梁啓源醫師（左）坐上洗腳椅，面帶笑容，接受總院長陳穆寬（右）洗腳儀式，展現醫院對年輕醫師的肯定與感謝。（彰基提供）

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