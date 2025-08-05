EdYouth發布《108課綱觀察報告》︰AI教育資源不均、學習歷程造成壓力

EdYouth理事長蔡其曄。（記者張嘉明攝）

2025/08/05 12:19

〔記者楊綿傑／台北報導〕108課綱上路第6年，學生團體EdYouth第4度發布《108課綱觀察報告》，面對AI當道，報告指出AI教育資源不均，學習歷程則被扭曲造成學生壓力，此外也存在藝才教育被升學體制邊緣化、本土語言課程缺乏實用性等問題，呼籲政府進行具體改革。

EdYouth理事長蔡其曄提到，課綱觀察報告透過1004份問卷、54場深度訪談，全面探討AI與資訊教育、藝才教育、校園心輔、本土語言、技職教育、普高考招、課程諮詢教師、升學資源、與自主學習等9大主題，聚焦學生在108課綱下的真實經驗。

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在AI議題方面，調查顯示，學生普遍認為數位載具和教材提升學習效率，但現有AI與資訊課程缺乏系統與連貫性，數位素養與AI倫理意識明顯不足。建議短期制定明確AI素養教學指引及教師備課平台，中期聚焦縮減城鄉資源差距與推動跨領域課程，長期建立全國AI教育推進架構，補足制度空缺，確保資源公平與學生權益。

針對外界關注的學習歷程檔案，報告指出制度仍未擺脫形式化問題。學生反映，為迎合升學而調整內容，扭曲了制度原意，也對學生的真實探索造成壓力與誤導。報告呼籲應辦理規模更大的利害關係人座談，解決資訊不對等的困境。

教育部常次朱俊彰表示，從多元入學到108課綱，目標都是希望尊重每位學生獨特性，「魚比水中游、鳥比天上飛」，成績單雖重要，但絕對不是唯一。而大學配合課綱、考招，也都在調整，曾聽過台大考招中心對於參加課外活動、營隊、國外活動，認為「如果參加為了擺進學習歷程，就不要去」，反映學習歷程希望看到學生的獨特性、真實性，以及反思軌跡。

此外，報告也提到，有近半學生認同本土語言重要，卻有4成以上表示課程無法提升興趣。教材內容重複、背誦為主，師資不足嚴重影響學習動力。報告呼籲強化教材生活化設計、師資培訓及待遇，推動本土語言教育復振。

而技職端升學新制「3+2新五專」制度雖意在減輕升學壓力，但因入學門檻高、宣傳不足，技高學生認知有限，實際吸引力不彰。報告建議應優化配套、降低門檻，結合產官學資源，協助技職學生專業發展與升學。

教育部次長朱俊彰5日出席EdYouth「第四屆108課綱觀察報告暨課綱論壇」發佈會。（記者張嘉明攝）

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