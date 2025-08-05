為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    風災受損光電板任意棄置？ 環境部澄清：屬暫置集中區域

    丹娜絲颱風侵襲中南部，造成台南、嘉義等地光電板破損，衍生出回收處理問題。（資料照，記者林宜樟攝）

    丹娜絲颱風侵襲中南部，造成台南、嘉義等地光電板破損，衍生出回收處理問題。（資料照，記者林宜樟攝）

    2025/08/05 12:00

    〔記者黃宜靜／台北報導〕丹娜絲颱風侵襲中南部，光電板設施遭受侵襲毀損。不過，近期有民眾於社群平台轉載，風災後太陽光電模組任意棄置照片，引發關注；對此，環境部澄清，該照片為近期颱風侵襲後，地方政府與回收處理業者配合進行受損光電模組清運與分類作業的畫面，作業地點屬於暫置集中區域，將依法執行模組清點、分類與待轉運程序。

    環境部表示，受損光電模組依法屬於一般事業廢棄物，處理程序由取得許可之清除機構統一收運，後續交由具合法處理機構進行再利用處理。這次災損由業者負責清除處理的責任，網路謠傳政府需支應8400萬元並非事實。

    環境部指出，此類風災後的集中處理現場，為自然災害下回收體系啟動的常態作業，並非任意棄置，未來將持續督導地方政府與相關業者加速清運、妥善分類，並強化末端處理能量與再利用制度建構。

    環境部說明，目前國內已有具專業能量的資源化處理機構，能有效拆解光電模組中的鋁框、玻璃與矽晶片等可再利用材料，處理技術為物理處理、破碎成細小顆粒取得乾淨玻璃、分離矽晶片進行金屬提煉、背板則可回到塑膠回收，或有陶瓷原料再利用產品。

    關於登革熱病媒蚊孳生問題，環境部指出，已經督促要求光電業者清理清運過程中，將廢棄光電板排放整齊且不得有積水，並適時噴灑藥劑消毒，以防範病媒蚊孳生。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播