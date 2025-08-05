為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    頭份建國國小合唱團東京奪金賞獎 苗縣府、市公所頒獎勵金

    參加國際合唱賽，頭份建國國小合唱團東京奪金賞獎。縣府、公所前往頒發獎勵金。（記者蔡政珉攝）

    參加國際合唱賽，頭份建國國小合唱團東京奪金賞獎。縣府、公所前往頒發獎勵金。（記者蔡政珉攝）

    2025/08/05 12:07

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣頭份市建國國小合唱團今年7月24日前往日本東京參加東京國際合唱比賽，讓世界聽見台灣的客家、閩南歌謠之美，更奪得金賞獎殊榮，苗栗縣長鍾東錦夫人陳美琦、頭份市長羅雪珠今（5）日也到建國國小表揚參賽師生，縣府、市公所分別頒發獎勵金40700元、25000元。

    苗縣府指出，為鼓勵學校參與國際藝文賽事，除核定補助合唱團師生機票費用，並依「苗栗縣政府辦理各級學校學藝績優個人及團隊縣長接見原則」頒發獎勵金共計40700元。羅雪珠也宣布依市公所訂定的「苗栗縣頭份市運動暨藝文績優人才獎勵金核發作業要點」核發選手及指導老師獎勵金共25000元

    頭份市建國國小合唱團成立迄今34年，以傳唱客家歌謠為核心使命並常於國內賽事獲獎；校長曾煥淦表示，合唱團7月24日抵達東京後，便面對冗長通關、緊湊彩排與住宿適應等挑戰，然而學生們不畏艱難，頂住壓力，展現出高度專注與穩定的舞台表現。

    陳美琦稱讚參賽學生，透過客家歌謠奪得金賞，發揚客家文化；縣府教育處也指出，將持續挹注資源，支持藝術教育發展。

    羅雪珠說，頭份市民都知道建國國小的合唱團實力堅強，歷年來參加各項全國賽事也都能獲得好成績，此次更是在國際賽事拔得頭籌，為頭份之光。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播