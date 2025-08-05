頭份建國國小合唱團東京奪金賞獎 苗縣府、市公所頒獎勵金

參加國際合唱賽，頭份建國國小合唱團東京奪金賞獎。縣府、公所前往頒發獎勵金。（記者蔡政珉攝）

2025/08/05 12:07

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣頭份市建國國小合唱團今年7月24日前往日本東京參加東京國際合唱比賽，讓世界聽見台灣的客家、閩南歌謠之美，更奪得金賞獎殊榮，苗栗縣長鍾東錦夫人陳美琦、頭份市長羅雪珠今（5）日也到建國國小表揚參賽師生，縣府、市公所分別頒發獎勵金40700元、25000元。

苗縣府指出，為鼓勵學校參與國際藝文賽事，除核定補助合唱團師生機票費用，並依「苗栗縣政府辦理各級學校學藝績優個人及團隊縣長接見原則」頒發獎勵金共計40700元。羅雪珠也宣布依市公所訂定的「苗栗縣頭份市運動暨藝文績優人才獎勵金核發作業要點」核發選手及指導老師獎勵金共25000元

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頭份市建國國小合唱團成立迄今34年，以傳唱客家歌謠為核心使命並常於國內賽事獲獎；校長曾煥淦表示，合唱團7月24日抵達東京後，便面對冗長通關、緊湊彩排與住宿適應等挑戰，然而學生們不畏艱難，頂住壓力，展現出高度專注與穩定的舞台表現。

陳美琦稱讚參賽學生，透過客家歌謠奪得金賞，發揚客家文化；縣府教育處也指出，將持續挹注資源，支持藝術教育發展。

羅雪珠說，頭份市民都知道建國國小的合唱團實力堅強，歷年來參加各項全國賽事也都能獲得好成績，此次更是在國際賽事拔得頭籌，為頭份之光。

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