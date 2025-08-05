大新竹輕軌先導公車~竹縣快捷9號 下週二起增班、增站點

作為大新竹輕軌的先導公車，新竹縣快捷9號 下週二（12日）起將增班、新增站點擴大服務。（竹縣府交通旅遊處提供）

2025/08/05 11:37

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣平日通勤為主的「快捷9號」公車下週二（12日）起將邁入第3階段試營運，且在新竹市增設「陽明交大博愛校區」、「學園商場」2站點，都行駛低底盤無障礙公車服務高齡者，透過公車入校減少師生使用汽機車，並讓快捷9號在通勤之外，新添採買、購物以及觀光功能。

縣長楊文科說，這條公車路線起自竹北勝利8街前往新竹市，下週二起終點站在陽明交大博愛校區，且配套新增夜間班車，每晚9點從陽明交大博愛校區發車，服務夜間補習下課的學子們。

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縣府交通旅遊處長陳盈州說，快捷9號今年2月試營運迄今，6月已累計有1萬8117人次搭乘，運量穩定成長。依現況，可望能在明年第2季前正式營運。

3階試營啟動後會新增7個班次，除前述1班夜間公車，有2班安排在尖峰時段，4個班次規劃在離峰，每天共有25個班次。其中新增的學園商場站，縣民可因此便利前往新竹公園及其周邊休閒旅遊。正式營運後的目標則是天天有48班，且假日也能有離峰班次上路。

陳盈州也直言，目前全縣的公車路線能免於虧損補助的雖僅有竹東下公館到新竹火車站的5608線，天天多達108班次，並非快捷9號目前試營狀況所能相比，但考慮快捷9號就是大新竹輕軌紅藍線的先導公車路線，正式營運後能滿足路網上的所有交通需求，搭配新竹市已上路的先導公車能串連銜接呈環狀公車系統，所以有必要先培養運量，以助攻未來的大新竹輕軌建設。

新竹縣長楊文科（右）說，竹縣快捷9號邁入第3階段試營運後，將有1班夜間公車服務補習夜歸的學子。（記者黃美珠攝）

下週二邁入第3階段試營運的竹縣快捷9號公車，新增的7個班次都將導入低底盤無障礙公車服務不便者。（竹縣府交通旅遊處提供）

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