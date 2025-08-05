「大稻埕夏日節+玩具總動員」明熱力登場！ 觀傳局推3天2夜玩遍北市

夏日節搭配《玩具總動員》30週年，除了在迪化街上打造大型人偶外，也在延平河濱公園河岸設置胡迪、三眼怪等4座主題裝置，帶民眾重新體驗童年滋味。（圖由北市觀傳局提供）

2025/08/05 11:31

〔記者孫唯容／台北報導〕大稻埕夏日節將在明（6）日登場，台北市政府觀光傳播局表示，今年煙火秀施放長達300秒，並以「千埕萬語」為主題的舞台表演邀請動力火車、羊駝小姐等人氣樂團輪番開唱，搭配《玩具總動員》30週年，除了在迪化街上打造大型人偶外，也在延平河濱公園河岸設置胡迪、三眼怪等4座主題裝置，帶民眾重新體驗童年滋味。觀傳局長余祥建議民眾，可以安排3天2夜的夏日輕旅行，體驗北市多個親子場域的限定活動。

觀傳局長余祥表示，8月6日當天晚間6時起，將舉辦以「千埕萬語」為主題的舞台表演，邀請金曲獎得主動力火車以及羊駝小姐、薩麥爾SMY等人氣樂團輪番登台，炒熱夏夜氣氛；晚間8時則施放長達300秒的主題煙火「萬紫埕紅」，以紫色與五彩漸層交織成的絢爛煙火，象徵大稻埕的歷史底蘊與現代風華。從白天遊逛商圈、打卡街區及童趣造景，到夜晚欣賞煙火與沉浸音樂盛會，帶給民眾一整天精彩不間斷的仲夏慶典。

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迪化商圈的「大稻埕復古玩具店」，以熊抱哥、三眼怪等人氣角色主題造景，活化紅磚老街與百年商號，大稻埕夏日節活動期間，延平河濱公園河岸邊也設置4座主題造景，包括胡迪與玩具夥伴們搭配摩天輪、趣味十足的玩具小攤和巴斯光年及三眼怪組合、熊抱哥與甜美草莓愛心牆，還有結合大稻埕紅磚建築與玩具總動員角色探險場景等，繽紛色彩搭配童趣細節，打造吸睛打卡熱點。

余祥說，規劃前來觀賞週三煙火秀的中南部民眾，不妨安排3天2夜親子遊行程，台北市多個親子場域於暑假期間也推出限定活動，適合全家同遊。週三白天可走訪迪化街、大稻埕碼頭，與玩具總動員角色裝置、夕陽美景合影打卡，晚上欣賞星空下煙火秀；週四享受「臺北親水節」、「臺北市立兒童新樂園」期間限定的《樂Fun水樂園》，清涼戲水後可再順遊附近天文館、美崙公園等，夜晚則逛夜市品嘗美食小吃；週五安排「國立臺灣科學教育館」、「國立臺灣藝術教育館」、「臺北市立動物園」等展覽行程，炎炎夏日也可到「臺北小巨蛋冰上樂園」體驗沁涼滑冰，為暑假旅程畫下美好句點。

夏日節搭配《玩具總動員》30週年，除了在迪化街上打造大型人偶外，也在延平河濱公園河岸設置胡迪、三眼怪等4座主題裝置，帶民眾重新體驗童年滋味。（圖由北市觀傳局提供）

夏日節搭配《玩具總動員》30週年，除了在迪化街上打造大型人偶外，也在延平河濱公園河岸設置胡迪、三眼怪等4座主題裝置，帶民眾重新體驗童年滋味。（圖由北市觀傳局提供）

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