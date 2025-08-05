告五人、郭靜獻台東熱氣球登台演唱 人氣超旺

無人機排出哆啦A夢，讓全場興奮、手直狂拍。（台東縣政府提供）

2025/08/05 11:51

〔記者劉人瑋／台東報導〕原定7月6日辦理的2025台灣國際熱氣球嘉年華開幕光雕音樂會，因颱風順延至昨天（4日）晚間在鹿野高台舉行，吸引1.8萬名遊客參與。儘管天候不佳，人氣樂團告五人與「純愛教主」郭靜輪番獻唱，將氣氛推向高潮。

活動由高雄極限火舞團開場，受雨勢影響，主辦單位調整以藤籃噴火秀結合無人機展演取代熱氣球。無人機隊不僅在夜空中呈現哆啦A夢等經典角色，更在空中排出可掃描的QR Code，供現場民眾參與抽獎，送出限量熱氣球紀念品。郭靜演唱多首經典歌曲，引發觀眾共鳴，壓軸演出的告五人帶來多首熱門金曲，全場觀眾揮舞手機燈海合唱。

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台東縣政府表示，熱氣球嘉年華進入倒數階段，繫留體驗與造型球展演持續至8月21日，光雕音樂會尚有4場次，分別是8/7國際地標、8/11池上大坡池、8/14及8/21鹿野高台（閉幕）。

無人機排出哆啦A夢，讓全場興奮、手直狂拍。（台東縣政府提供）

告五人壓軸。（台東縣政府提供）

歌手郭靜帶來動人歌曲。（台東縣政府提供）

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