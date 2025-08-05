728豪雨歷年罕見！ 林得恩：每天降雨皆達豪雨等級

林得恩指出，自7月28日開始，一股強烈的西南氣流連續影響台灣中南部，並形成兩波顯著的降雨高峰，是歷年罕見！是近年來，非颱風為肇因的劇烈降雨，且罕見下的久、下的多，且下的猛個案。（圖擷取自臉書）

2025/08/05 13:26

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕這一波西南氣流來襲，讓中南部都有災情傳出，對此台灣大學大氣科學博士林得恩指出，7月28日豪雨事件，歷年罕見！是近年來，非颱風為肇因的劇烈降雨，且罕見下的久、下的多，且下的猛個案。

林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，自7月28日開始，一股強烈的西南氣流連續影響台灣中南部，並形成兩波顯著的降雨高峰；第一波在7月28至31日，西南氣流與竹節草颱風外圍環流共伴，第二波從8月1日，西南風再度增強為西南氣流，並持續影響至8月4日。

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此種連續8天，每天降雨皆達豪雨等級的情形，是近28年首見。台灣多個地區的累積雨量已逼近2009年莫拉克颱風所造成的歷史紀錄，計有18個測站量測到累積降雨量超過2000mm，分別分布在台南、高雄及屏東；其中，又以高雄獨佔12個最多，以及高雄茂林2981mm最高。

林得恩直言，這次豪雨事件，安全風險起見，迫使5925人疏散撤離，不只是長延時的強降雨，高雄及屏東山區日累積降雨量就破600mm，超大豪雨警戒持續發布，肇致土石流紅色警戒發布持續時間創歷史最長紀錄；過程中，亦常有短延時強降雨的發生，高雄桃源時雨量117mm，台南永康時雨量也破百。是近年來，非颱風為肇因的劇烈降雨，且罕見下的久、下的多，且下的猛個案。

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