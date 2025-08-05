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    恢復夏季天氣！大台北今高溫上探35度 午後注意較大雨勢

    週三起各地高溫。（圖由中央氣象署提供）

    週三起各地高溫。（圖由中央氣象署提供）

    2025/08/05 11:12

    〔記者林志怡／台北報導〕連續1週的西南氣流和大雨過後，本週終於放晴。中央氣象署指出，接下來1週隨著太平洋高壓勢力逐漸增強，各地將恢復多雲到晴、午後有雷陣雨的天氣，且午後需注意局部較大雨勢，但今日受到微弱西南風影響，中南部地區仍需注意零星短暫降雨。

    中央氣象署簡任技正伍婉華指出，昨日下半天起，旺盛對流雲系已陸續往西北方向遠離台灣本島，但目前澎湖、金門、馬祖仍受到對流雲系影響，今日仍有短暫陣雨或雷雨。

    此外，今日仍受到微弱的西南風影響，中南部地區有零星短暫降雨，其他地區多雲到晴、可見陽光，但中午過後北部地區、東南部山區有局部短暫雷陣雨，且桃園以北地區、北部山區、東北部山區需注意較大雨勢。

    伍婉華說，明日澎金馬地區仍有短暫降雨，其他各地可見陽光，中午過後中部以北、各地山區有午後雷陣雨；週四至週五太平洋高壓勢力影響，天氣更加穩定，各地可見陽光，山區有午後雷陣雨。

    週日至週一東南方有水氣，台東恆春有短暫降雨，其他各地可見陽光，午後山區、西部平地有午後雷陣雨。

    氣溫方面，今日大台北地區有35度左右高溫，東北部約33度，澎金馬約28至29度，其他地區白天氣溫落在31至32度，週四至週五各地氣溫偏高，其中北台灣高溫可達36度以上，中南部、近山區平地也有近36度。

    今日定量降雨預報。（圖由中央氣象署提供）

    今日定量降雨預報。（圖由中央氣象署提供）

    未來1週降雨預報示意圖。（圖由中央氣象署提供）

    未來1週降雨預報示意圖。（圖由中央氣象署提供）

    天氣提醒。（圖由中央氣象署提供）

    天氣提醒。（圖由中央氣象署提供）

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