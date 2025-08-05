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    幼教師涉言語霸凌罵童「丟臉」 新北：調查中、該師已調職

    1名家長控訴幼兒園老師涉嫌對孩子言語霸凌，造成身心受創，孩子畫了1幅在彩虹下流眼淚的話。（圖由家長提供）

    1名家長控訴幼兒園老師涉嫌對孩子言語霸凌，造成身心受創，孩子畫了1幅在彩虹下流眼淚的話。（圖由家長提供）

    2025/08/05 11:17

    〔記者賴筱桐／新北報導〕1名家長控訴，新北市武X國小附幼教師涉嫌言語霸凌，辱罵孩子「丟臉」、「你長得很漂亮嗎？」、「誰喜歡你啊？」等人身攻擊言詞，女童身心受創，家長憤而報警提告。園方表示，全案交由教育局調查，不再對外回應。教育局說明，調查程序進行中，該師事發後已調離現職。

    家長在社群平台貼文指出，今年6月16日，女兒回家提及午覺沒有好好睡，被老師罵「北七」，她要求調閱監視器畫面，雖未聽見「北七」字眼，卻看見其他疑似霸凌行為，當天孩子午休不睡覺在翻弄睡袋，被其中1位老師制止，重複拉扯睡袋，嘴裡說著「要不要臉！」後來另1位老師拿起睡袋說，不睡就出去睡，孩子抱著老師的腿說不要，遭老師喝斥「給我放手」，將睡袋丟在教室門口。

    接著老師開始辱罵，「你以為你是誰啊，你去找你媽飛高高啊！全班都看見，丟臉！跟你媽媽一樣幼稚」、「你以為你是誰啊？你長得很漂亮嗎？你以為你是公主嗎？不睡覺就矮冬瓜，誰喜歡你啊？」還動手推孩子的頭及肩膀，並帶頭霸凌，詢問其他小朋友「誰喜歡XXX（女童名）請點點頭」，接著又說「你丟你媽媽臉，你丟你爸爸的臉，好可憐喔！沒有人喜歡你」。

    更離譜的是，老師竟說「那裡有剪刀、美工刀」。家長質疑，「講這話是要殺我女兒嗎？還是要她輕生？」雖然老師事後坦承言詞不當道歉，但家長無法接受。女童媽媽提到，孩子現在只要緊張就會咬指甲，愛畫畫的女兒，創作1幅在彩虹下流眼淚的畫，令人心疼。

    教育局表示，6月18日接獲家長反映疑似不當對待事件，19日派員赴園稽查，校方第一時間將涉案教師調離現職，不得從事教學接觸幼生。本案已啟動調查程序，完成現場查訪，調查小組持續針對相關人員進行訪談與事證蒐集，預計9月完成調查報告後，召開認定委員會審議，認定行為人是否違法，依法從嚴處置。

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