昔日阻電桿進農地造就伯朗大道 陳政鴻奪農村領航獎

台東縣池上鄉萬安社區發展協會理事長陳政鴻（中）獲農村領航獎，農業處副處長黃奇明（左2）代表縣長饒慶鈴頒紅榜。（記者黃明堂翻攝）

2025/08/05 11:34

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣池上鄉擁伯朗大道美景，無電桿的大片稻田為人稱頌，但在約20年前電桿曾欲大舉進入，被在地居民陳政鴻大力反對。陳政鴻擔任萬安社區發展協會理事長，致力保存農村景觀，獲得今年農業部農村發展及水土保持署主辦的第四屆農村領航獎當中的農村領航獎。

縣府農業處表示，農村領航獎全國共有31位優秀農村實踐者通過初選，最終選出10名「農村領航獎」與10名「農村推廣大使」，陳政鴻獲選為農村領航獎得主，農業處副處長黃奇明特別代表縣長饒慶鈴前往張貼紅榜恭賀，肯定他長年耕耘池上農村的努力，並鼓勵縣內更多人投入農村事務。

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陳政鴻擔任理事長以來，積極推動社區治理與綠色照顧，深耕農村教育、長者服務與社區營造，結合池上的農業文化與在地特色，帶領萬安社區轉型為具教育性與參與感的友善農村，並在去年領導萬安社區於「第三屆金牌農村競賽」脫穎而出獲得金牌獎。

縣府農業處指出，20年前陳政鴻帶領萬安社區居民阻擋電線桿進入農地，造就池上文化景觀老田區的保存，成就現在每年伯朗大道秋收藝術季場地。他家開設米廠，協助小農與青農加工包裝，降低他們投資設備的壓力，且提升加工品質，至目前為止合作的全國米王已達12位，更領導萬安加入小農種碳計畫，目前已簽訂200公頃的農地，提高農民收益並期望讓地利永續。

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