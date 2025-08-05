雨災！苗栗公館紅棗裂果慘 農業部公告救助、鍾東錦宣布加碼

苗栗縣進入盛產期的紅棗，受豪雨影響裂果嚴重。即日起受理天然災害救助，苗栗縣長鍾東錦今天也宣布加碼補助農民清理落果。（資料照）

2025/08/05 11:11

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣公館鄉是全國唯一的紅棗生產專業區，目前正進入採收期，不過近日不斷的雨勢導致紅棗遭受裂果嚴重，不少果農心血毀於一旦。農業部農糧署也公告，苗栗縣為辦理紅棗天然災害現金救助地區，今（5）日起至18日受理申請，每公頃補助8萬元。

苗栗縣長鍾東錦、立委邱鎮軍與地方民代昨天也前往公館鄉勘查災情；鍾東錦今天於苗栗縣議會臨時會中表示，由於紅棗落果若不及時清理，可能會腐爛招來果蠅，宣布縣府每分地補助2500元協助棗農。

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縣府農業處指出，苗栗縣紅棗種植面積約100公頃，公館鄉紅棗種植面積約84公頃，主要種植在石墻、福基及福星村，為全國唯一的紅棗生產專業區，其次是銅鑼鄉9公頃、卓蘭鎮5公頃，年產量超過100萬台斤，年產值逾3億元，為公館鄉帶來不少商機。

公館紅棗今年因春季以來陰雨天日數多，日照不足已影響紅棗的成熟時間，相較往年晚了2、3週，在採收期遇到颱風外圍環流及西南氣流持續降雨，致紅棗果實裂果及落果嚴重，棗農損失慘重。

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