為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    雨災！苗栗公館紅棗裂果慘 農業部公告救助、鍾東錦宣布加碼

    苗栗縣進入盛產期的紅棗，受豪雨影響裂果嚴重。即日起受理天然災害救助，苗栗縣長鍾東錦今天也宣布加碼補助農民清理落果。（資料照）

    苗栗縣進入盛產期的紅棗，受豪雨影響裂果嚴重。即日起受理天然災害救助，苗栗縣長鍾東錦今天也宣布加碼補助農民清理落果。（資料照）

    2025/08/05 11:11

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣公館鄉是全國唯一的紅棗生產專業區，目前正進入採收期，不過近日不斷的雨勢導致紅棗遭受裂果嚴重，不少果農心血毀於一旦。農業部農糧署也公告，苗栗縣為辦理紅棗天然災害現金救助地區，今（5）日起至18日受理申請，每公頃補助8萬元。

    苗栗縣長鍾東錦、立委邱鎮軍與地方民代昨天也前往公館鄉勘查災情；鍾東錦今天於苗栗縣議會臨時會中表示，由於紅棗落果若不及時清理，可能會腐爛招來果蠅，宣布縣府每分地補助2500元協助棗農。

    縣府農業處指出，苗栗縣紅棗種植面積約100公頃，公館鄉紅棗種植面積約84公頃，主要種植在石墻、福基及福星村，為全國唯一的紅棗生產專業區，其次是銅鑼鄉9公頃、卓蘭鎮5公頃，年產量超過100萬台斤，年產值逾3億元，為公館鄉帶來不少商機。

    公館紅棗今年因春季以來陰雨天日數多，日照不足已影響紅棗的成熟時間，相較往年晚了2、3週，在採收期遇到颱風外圍環流及西南氣流持續降雨，致紅棗果實裂果及落果嚴重，棗農損失慘重。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播