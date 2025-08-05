淡水漁人碼頭煙火秀8/10起連3週日施放 交管與觀賞秘境一次看

新北市去年「淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」煙火秀畫面。（記者羅國嘉攝）

2025/08/05 10:40

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市「淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」煙火秀將於10日、17日與24日等三個週日登場，舉辦三場主題煙火秀，活動也安排時尚走秀、DJ秀、民歌演唱及美食市集。漁業及漁港事業管理處提醒，活動當天下午4點起至晚間10點，碼頭周邊將實施交通管制，呼籲民眾多搭乘淡海輕軌、公車等大眾運輸前往，避開交通壅塞；另也建議7個觀賞煙火秘境，讓民眾可從不同角度欣賞煙火。

7大觀賞點秘境大公開

漁業處表示，此次煙火建議觀賞點，民眾可至漁人碼頭活動會場的觀海廣場及木棧道，是最接近煙火的第一排，最能感受現場震撼，一旁福容飯店前的環港步道也可近距離觀賞煙火；另漁人碼頭周邊的滬尾休閒園區前方的油車口木棧道、淡水第一漁港、左岸八里的觀海長堤賞鳥區、十三行文化公園及八里北堤沙灘，也是觀賞煙火及河岸景致的絕佳場所。

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漁業處說，如開車前往八里觀賞煙火的民眾，可至十三行博物館停車場及八里公博二停車場停放，滿場時請依現場員警、義交指引，將車輛停放至博物館路路邊停車格及停六平面停車場。

煙火秀當日周遭交通管制

漁業處指出，煙火秀當日自下午4點起至晚間10點，碼頭周邊進行交通管制，包含中正路二段51巷與漁人碼頭前哨（第一出入口）禁止汽機車與腳踏車進入，漁人碼頭周邊YouBike站也暫停借還車服務。紅26公車將改停油車口臨時站牌，步行約10分鐘抵達會場。散場時，車輛僅能從後哨（第二出入口）離場，前哨則設為行人專用分流動線。

漁業處說，漁人碼頭港區內停車場，當日自上午10點起採一次性收費（小客車90元/次），無30分鐘免費優惠，停滿即封閉入口，並開放周邊觀海路、濱海路、沙崙路部分路邊停車（紅線區域除外）。

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