巨石擊中已拆涼亭位置 花蓮山友驚：冥冥中有定數、慶幸逃過一劫

佐倉步道1.5K崩坍處視野極佳，可遠眺花蓮市及賞夜景。（記者游太郎攝）

2025/08/05 10:54

〔記者游太郎／花蓮報導〕花蓮市郊知名佐倉步道受薇帕颱風外圍環流影響，1.5公里處發生崩坍阻斷，林保署花蓮分署預計以2週時間搶通，但不少山友對崩坍點心裡老覺得怪怪的，曾參與規劃步道的林業專家黃瑞祥博士表示，這次被大量土石掩沒的地點，就是當年最受大眾歡迎的涼亭所在，幸好在今年1月拆除，不然若當時有民眾在此休息、賞景，後果不堪設想。

去年0403地震遭到重創的佐倉步道，林保署花蓮分署仍在加緊整修，目前還未開放，雖然豎立禁止進入告示牌，仍有許多民眾冒險進入，日前受薇帕颱風外圍環流挾帶大雨影響，1.5公里處出現坍塌災情，已展開清除崩落土石作業，預計以2週時間完成搶通，但為避免危及民眾安全，呼籲民眾切勿進入，等所有復建工程完成後將另行公告開放時間。

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佐倉步道1.5K崩坍處的視野遼闊，可以遠眺花蓮市及太平洋，是一般民眾登山時最喜歡的景點，還有人專程前來欣賞花蓮市的夜景，林保署花蓮分署當年為了讓登山民眾有更好的休憩處所，還特別增建了木質涼亭，幾乎來登過步道的都有印象，但今年年初無公告即無預警被拆除，讓不少民眾相當惋惜，少了一處賞心悅目的觀景平台。

黃瑞祥博士指出，2003年在前處長陳清香力邀下，參與佐倉步道的規劃，這處平台因為視野遼闊，加上大部分體力較差的民眾需要一處適當休息的場所，在空軍佳山基地派員會勘後，確認不會拍攝到基地設施後同意設置，因此爬過佐倉步道的民眾，幾乎都停駐過且留下深刻的印象；但去年0403強震後，涼亭上方的岩塊出現明顯裂痕，隨時有崩坍墜落可能，林保署花蓮分署以安全為由，今年1月予以拆除，希望民眾快速通過不要逗留，幸好有拆除，否則後果難以想像。

佐倉步道標高495公尺，長度近4公里，原為台泥採礦道路，因佐倉礦區所產礦石不夠使用，放棄礦場開採並將礦區歸還給林保署，停止採礦封山後，砂婆礑山又恢復了原來的面貌，2003年著手規劃現有步道，盡量減少對自然的破壞，使遊客進入時仍能接觸較原始的生態環境，也成為花蓮市郊著名的登山步道。

花蓮市佐倉步道1.5K處原設有觀景涼亭。（記者游太郎攝）

崩坍的巨石停留的位置，就是涼亭所在地。（記者游太郎攝）

林保署花蓮分署全力搶通佐倉步道1.5K崩坍。（記者游太郎攝）

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