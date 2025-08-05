36間特色店家向酷暑宣戰！ 大港閱冰8/16、8/17哈瑪星登場

今年大港閱冰有36家特色冰店參加。（圖由觀光局提供）

2025/08/05 11:05

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄夏季最具代表性的美食觀光盛事「大港閱冰」冰品嘉年華，將於8月16至17日下午3時到8時，在鼓山區哈瑪星臨海三路封街盛大登場，高市觀光局今（5日）公布店家名單，共有36家各式特色冰店參加，一起向酷暑宣戰。

高雄市觀光局長高閔琳表示，今年活動集結36家冰品店家、12家美食餐車，滿足不同年齡層與口味偏好。傳統冰品方面，邀請「吳家豆花」、「璞味綿綿冰」、「一樂」與「棉雪冰坊」等在地名店，主打綿密細緻、入口即化的古早風味。

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甜品系品牌則有「拾念手作甜品」、「白木舟冰城」及「人來走走雪花冰」，融合手工甜點與冰品元素；異國風味方面，有「愛絲葵義式冰淇淋」、「Kaju手作冰淇淋」與「SNOW雪諾」，展現義式冰淇淋的濃郁滑順；「撒花日本刨冰」與「蔦丘日式刨冰」則延續日系職人精神，以細膩手法詮釋刨冰文化。

創意冰品同樣精彩可期，如「凍心炸冰淇淋」、「KUMAYA愛熊家」以雞蛋仔結合冰淇淋；話題十足的「迷路。麋鹿糖藝鋪」，更推出古早味花生香菜春捲冰淇淋，香菜控不能錯過。

觀光局指出，為加強在地文化與美食的新體驗，今年首度與在地協會合作推出4梯次「哈瑪星走讀小旅行」，由專人導覽帶領民眾認識哈瑪星的歷史與漁業發展，參訪「海洋廚房」，最後返回「大港閱冰」現場享受清涼饗宴。

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