為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    36間特色店家向酷暑宣戰！ 大港閱冰8/16、8/17哈瑪星登場

    今年大港閱冰有36家特色冰店參加。（圖由觀光局提供）

    今年大港閱冰有36家特色冰店參加。（圖由觀光局提供）

    2025/08/05 11:05

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄夏季最具代表性的美食觀光盛事「大港閱冰」冰品嘉年華，將於8月16至17日下午3時到8時，在鼓山區哈瑪星臨海三路封街盛大登場，高市觀光局今（5日）公布店家名單，共有36家各式特色冰店參加，一起向酷暑宣戰。

    高雄市觀光局長高閔琳表示，今年活動集結36家冰品店家、12家美食餐車，滿足不同年齡層與口味偏好。傳統冰品方面，邀請「吳家豆花」、「璞味綿綿冰」、「一樂」與「棉雪冰坊」等在地名店，主打綿密細緻、入口即化的古早風味。

    甜品系品牌則有「拾念手作甜品」、「白木舟冰城」及「人來走走雪花冰」，融合手工甜點與冰品元素；異國風味方面，有「愛絲葵義式冰淇淋」、「Kaju手作冰淇淋」與「SNOW雪諾」，展現義式冰淇淋的濃郁滑順；「撒花日本刨冰」與「蔦丘日式刨冰」則延續日系職人精神，以細膩手法詮釋刨冰文化。

    創意冰品同樣精彩可期，如「凍心炸冰淇淋」、「KUMAYA愛熊家」以雞蛋仔結合冰淇淋；話題十足的「迷路。麋鹿糖藝鋪」，更推出古早味花生香菜春捲冰淇淋，香菜控不能錯過。

    觀光局指出，為加強在地文化與美食的新體驗，今年首度與在地協會合作推出4梯次「哈瑪星走讀小旅行」，由專人導覽帶領民眾認識哈瑪星的歷史與漁業發展，參訪「海洋廚房」，最後返回「大港閱冰」現場享受清涼饗宴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播