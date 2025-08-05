台東網紅「超好躺消波塊」 淤沙滅頂變「超好埋」

原本的消波塊。（資料畫面，民眾提供）

2025/08/05 10:54

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東海濱公園有一個消波塊，今年開始在網路上竄紅，因為消波塊半埋在沙灘上形成30度角的斜面，猶如躺椅姿態、躺起來超舒服，因此獲得遊客所愛，甚至還在Google地圖上標註「超好躺消波塊」，但因0728西南氣流加上近來海浪洶湧，消坡塊多埋入沙中。遊客表示，本來可躺處已埋入土，成了「超好埋」。

本來有這消波塊就可躺在藍天白雲底下，讓人閉眼聞浪濤、超放鬆，經網友打卡介紹之後，它今年也成了台東的新景點，加上沙灘上根本無處可直接躺下，消波塊也有實際需求，有時遊客一多還需排隊「輪躺」。

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不過今年7月經歷兩個颱風侵襲、一個超大豪雨之後，「超好躺消波塊」被沙石埋沒、差點滅頂。原本有三米高的消波塊，現在只剩長60公分、高30公分的大石頭，難以認出它就是當時遊客還要排等、躺平的消波塊。

附近居民說，最近海邊沒有工程進行，應該是大浪把海裡的沙石推上岸，再加上連續十多天豪雨，把岸上的沙石沖下來，才會將它埋掉。居民研判沙石只會越堆越高，不會再恢復了。

也有居民表示，海浪掏去消波塊底部，因其重力而下陷，後又推來海沙，往復不斷才將其埋入土中，一如南迴許多消波塊多在太平洋內，「超好躺」成「超好埋」，遊客可能需要再另覓他處躺平。

附近的單車出租業者另有看法，業者說，經常會有年輕人來詢問這個打卡景點，如果消失了很可惜，希望相關單位可以把周邊沙石清理一下，讓這個網紅景點繼續為台東帶來遊客。

如今消波塊幾乎全埋沙中。（民眾提供）

如今消波塊幾乎全埋沙中。（民眾提供）

被遊客標注的消波塊。（擷取自Google Map）

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