清淤補助近9千萬疑挪他用？南市水利局指誤解

南市府2020至2022年已完成雨水下水道清淤長度40萬2413公尺。（台南市政府提供）

2025/08/05 10:37

〔記者王姝琇／台南報導〕南市府統計，自2020至2022年，共獲中央一般性補助款8780萬5000元，同期市府於全市區公所編列的雨水下水道清淤預算，總計為1億1377萬元，市府自籌預算實際投入經費超越中央補助。水利局強調，中央補助近9000萬元清淤，遭外界質疑8成遭挪為他用，實乃誤解！

監院日前通過調查報告指出，南市府從2020至2022年連續3年曾向中央申請19件雨水下水道清淤補助，共核定8780萬5000元，但市府卻將該補助款用於102件工程。每年均僅含1件原提報之工程，有違規定。遭質疑逾8成補助款無專款專用。

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水利局長邱忠川指出，水利局依據內政部國土管理署辦理一般性補助款雨水下水道疏濬清淤工程作業要點第14點規定，於2020至2022年共辦理118件雨水下水道清淤案件，雨水下水道清淤案件數量大於提報國土管理署19件，執行全市雨水下水道清淤經費高於國土管理署一般性補助款經費，並無挪用問題，故其報告內容實乃誤解。

邱忠川指出，從2020至2022年期間，市府已完成雨水下水道清淤長度40萬2413公尺與清淤量8萬1873立方公尺，所有清淤成果均定期列管及追蹤。另為應對可能出現的極端天氣，市府亦積極投入各項排水系統建設，改善淹水情況。

他強調，此次西南氣流期間，面對超過500年頻率的降雨量，淹水面積僅為130公頃，且雨勢變小其退水速度極快 顯見台南市投入治水工程及定期維護工作已發揮成效。

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