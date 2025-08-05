為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    以母親、姊姊之名行善 張矩樺捐贈3批消防救護裝備

    基隆市民張矩樺（右3）謹遵母親、姐姐遺願行善，今（5日）在家人陪伴下，以母親、姊姊名義捐贈3批即時救護裝備，為打火弟兄增添救援戰力，造福鄉親，由局長游家懿代表受贈。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市民張矩樺（右3）謹遵母親、姐姐遺願行善，今（5日）在家人陪伴下，以母親、姊姊名義捐贈3批即時救護裝備，為打火弟兄增添救援戰力，造福鄉親，由局長游家懿代表受贈。（記者林嘉東翻攝）

    2025/08/05 10:40

    〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市民張矩樺謹遵母親、姐姐遺願行善，今（5日）以母親、姐姐名義捐贈3批即時救護裝備給基隆市消防局，為打火弟兄增添救援戰力，造福鄉親。

    張矩樺今天上午在家人陪伴下，捐贈3批即時救護裝備、器材，包括「強化到院前心肌梗塞辨識設備」、「提升OHCA（到院前心肺功能停止）急救存活率裝備」、「重大車禍現場救援脫困帶18組」等合計台幣300多萬元，由基隆市消防局長游家懿代表接受捐贈。

    張矩樺表示，母親生前身體不適，當時消防局即時派遣救護車搶救送醫，母親當年對消防人員迅速、專業的救援感謝不已，多次表達要捐贈救護車的心願；沒多久，姐姐罹癌時，也多次表達捐贈救護車的心願；他原本要捐贈救護車，但考量製造與交車過長，才改捐贈即時救護裝備。

    張矩樺捐贈的「強化到院前心肌梗塞辨識設備」、「強化到院前心肌梗塞辨識設備」可協助消防員在到院前即時傳送患者十二導程心電圖到急救責任醫院，縮短醫師檢查判讀時間，加速醫療團隊決策，立即通知專科醫師準備心導管支架手術，減少等待時間，爭取寶貴治療時機；「重大車禍現場救援脫困帶18組」則可穩定受困者，減少二度傷害。

    游家懿表示， 張矩樺家族捐贈的這批救護裝備，大幅提升災難現場的處置效率與成功率，不僅是張先生對家人遺願的實現，更是對社會大愛的展現，令人敬佩與感動；她強調，消防隊員會善用這批救護資源，強化救護能量，全力守護市民健康與安全。

    基隆市民張矩樺（左1）今天以母親、姊姊名義捐贈3批即時救護裝備，為打火弟兄增添救援戰力，造福鄉親。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市民張矩樺（左1）今天以母親、姊姊名義捐贈3批即時救護裝備，為打火弟兄增添救援戰力，造福鄉親。（記者林嘉東翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播