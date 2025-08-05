以母親、姊姊之名行善 張矩樺捐贈3批消防救護裝備

基隆市民張矩樺（右3）謹遵母親、姐姐遺願行善，今（5日）在家人陪伴下，以母親、姊姊名義捐贈3批即時救護裝備，為打火弟兄增添救援戰力，造福鄉親，由局長游家懿代表受贈。（記者林嘉東翻攝）

2025/08/05 10:40

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市民張矩樺謹遵母親、姐姐遺願行善，今（5日）以母親、姐姐名義捐贈3批即時救護裝備給基隆市消防局，為打火弟兄增添救援戰力，造福鄉親。

張矩樺今天上午在家人陪伴下，捐贈3批即時救護裝備、器材，包括「強化到院前心肌梗塞辨識設備」、「提升OHCA（到院前心肺功能停止）急救存活率裝備」、「重大車禍現場救援脫困帶18組」等合計台幣300多萬元，由基隆市消防局長游家懿代表接受捐贈。

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張矩樺表示，母親生前身體不適，當時消防局即時派遣救護車搶救送醫，母親當年對消防人員迅速、專業的救援感謝不已，多次表達要捐贈救護車的心願；沒多久，姐姐罹癌時，也多次表達捐贈救護車的心願；他原本要捐贈救護車，但考量製造與交車過長，才改捐贈即時救護裝備。

張矩樺捐贈的「強化到院前心肌梗塞辨識設備」、「強化到院前心肌梗塞辨識設備」可協助消防員在到院前即時傳送患者十二導程心電圖到急救責任醫院，縮短醫師檢查判讀時間，加速醫療團隊決策，立即通知專科醫師準備心導管支架手術，減少等待時間，爭取寶貴治療時機；「重大車禍現場救援脫困帶18組」則可穩定受困者，減少二度傷害。

游家懿表示， 張矩樺家族捐贈的這批救護裝備，大幅提升災難現場的處置效率與成功率，不僅是張先生對家人遺願的實現，更是對社會大愛的展現，令人敬佩與感動；她強調，消防隊員會善用這批救護資源，強化救護能量，全力守護市民健康與安全。

基隆市民張矩樺（左1）今天以母親、姊姊名義捐贈3批即時救護裝備，為打火弟兄增添救援戰力，造福鄉親。（記者林嘉東翻攝）

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