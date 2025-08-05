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    屏縣校園災損高泰國中最嚴重 圍牆沖毀災損百萬元

    屏縣高樹鄉高泰國中後方圍牆受損。（取自高泰國中臉書粉絲團）

    屏縣高樹鄉高泰國中後方圍牆受損。（取自高泰國中臉書粉絲團）

    2025/08/05 10:34

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣一個多星期以來受到豪雨侵襲，教育處統計校園災害損失，以高樹鄉高泰國中後方圍牆被沖毀約80公尺以及法式滾球場地基流失受損較為嚴重，災損約100萬元。

    高泰國中表示，連日豪大雨，讓高泰國中旁邊的溪水暴漲，沖垮學校後方圍牆，大約80公尺。因圍牆坍塌處，鄰近籃球場、法式滾球場、鏈球練習場，為安全起見，學校運動場、操場暫停開放，直到相關單位審核安全無虞後，再行開放。因目前是暑假期間，住宿生都先住在家裡，等專家學者判定安全無虞後，再行返校居住。目前黃色警戒條已經拉起，安全起見，請民眾暫停到學校運動場。

    屏東縣府教育處則表示，經統計，因雨量大排水不及，部分學校操場有積水，但在雨勢緩和後水即退去，實際未造成災損，比較嚴重的是高樹鄉沙漠溪支流因水位高、流速過大，造成堤岸損壞，高泰國中後方圍牆倒塌與法式滾球場地基流失，堤岸部分由水利處協助緊急搶修回填，設施災損初步估計約100萬元。

    屏縣高樹鄉高泰國中旁沙漠溪支流暴漲，造成堤岸損壞 。（取自臉書高泰國中臉書粉絲團）

    屏縣高樹鄉高泰國中旁沙漠溪支流暴漲，造成堤岸損壞 。（取自臉書高泰國中臉書粉絲團）

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