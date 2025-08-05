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    8/7立秋又逢天赦日 命理師曝百年難遇「雙吉日」快開運

    後天8月7日立秋又節又逢「天赦日」，相當少見，想替自己補運，要好好把握這一天向玉皇大帝祈求開運旺財、趨吉避凶。（圖由楊登嵙提供）

    後天8月7日立秋又節又逢「天赦日」，相當少見，想替自己補運，要好好把握這一天向玉皇大帝祈求開運旺財、趨吉避凶。（圖由楊登嵙提供）

    2025/08/05 10:48

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕後天8月7日（農曆閏6月14日），是今年國曆及農曆年中「天赦日」，命理師楊登嵙指這次「天赦日」又適逢「立秋」，得再85年（西元2111年、民國200年）才會再遇見，開運旺財、趨吉避凶，效果更強旺。

    台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，天赦日是在四季當中天干配合地支而產生，天赦日每年只有5至7日，並不多見，這次8月7日（農曆閏6月14日），是今年國曆及農曆年中「天赦日」，又逢「立秋」，更是罕見。

    「天赦日」是向玉皇大帝懺悔，請求赦罪的好日子，希望玉皇大帝可以寬恕、赦免自己的累世罪孽，這一天只要是祈福說好話、做好事，都是百無禁忌，唯一不宜殺生，因為上天有好生之德。

    楊登嵙指出，適合向玉皇大帝祈求開運旺財、趨吉避凶，久病不癒、事業不順、求身體健康、求官司糾紛化解等4類人都特別靈驗，祭拜最佳時間，是早上5點至下午3點，必須把握。

    天赦日在住家門口焚香祈求，或是到廟裡去祈求、懺悔赦罪，尤其是查無病因且久病不癒的因果病、事業不順、求身體健康、求官司糾紛化解等都特別靈感；赦罪後，便是補財庫、迎好運的好時機，天赦日祭拜完玉皇大帝後再補財庫、求好運，可以事半功倍，好運擋不住。

    楊登嵙說，拜拜需準備的供品有：清茶三杯、水果、素食餅乾、帶殼桂圓十二顆（代表一年12個月破繭而出、開運）、米糕、乞龜、九轉壽生蓮花、金紙（天公金、福金、壽金、刈金、補運錢）、手寫懺悔文等物。

    拜拜時記得口頭稟告玉皇大帝自己的名字、年齡、生日、地址詳細資訊後，將懺悔文唸出來，懇求玉帝開恩赦罪，給自己一個重新開始的機會，並盡可能降低罪罰，最後將金紙、懺悔文、蓮花一同焚化，並將桂圓敲碎，外殼也丟入金爐內一同焚化。

    楊登嵙指出，後天8月7日（農曆閏6月14日），是今年國曆及農曆年中「天赦日」，這次「天赦日」又適逢「立秋」，得再85年（西元2111年、民國200年）才會再遇見，開運旺財、趨吉避凶，效果更強旺。（記者蔡淑媛攝）

    楊登嵙指出，後天8月7日（農曆閏6月14日），是今年國曆及農曆年中「天赦日」，這次「天赦日」又適逢「立秋」，得再85年（西元2111年、民國200年）才會再遇見，開運旺財、趨吉避凶，效果更強旺。（記者蔡淑媛攝）

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