南橫受困聚落解除「孤島模式」 搶通台東端分時段通行

昨南橫栗園已可供通行，如今台東方段已可供高雄市桃源區部分民眾緊急使用。（資料照片，公路局提供）

2025/08/05 10:26

〔記者劉人瑋／台東報導〕因0728西南氣流於高雄山區降下超大豪雨，造成台20勤和至復興路段嚴重路基淘空及水淹路面，梅山到向陽路段也多處坍方阻斷，致桃源區復興里、拉芙蘭里、梅山里等三里對外交通中斷。公路局表示，經搶修梅山至向陽路段，已搶通梅山口以東路段，可提供桃源區往台東方向緊急通行，恢復聯外交通並解除孤島問題。

公路局南分局表示，南橫公路台20臨105線0K〜44K（梅山口~向陽）路段搶通，首日往東通行時段為8月5日上午9時~9時30分、中午12時~12時30分、下午2時~2時30分，考量路段各災點須持續辦理路基巡查、加強作業及路面整理，將自8月6日上午起分3時段通行：每日上午8時~8時30分、中午12時~12時30分、下午2時~2時30分。

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南分局強調，以上管制通行僅提供部落民眾醫療聯外通行及民生物資運輸補給等緊急需求，通行車種僅開放5噸以下小型車，請相關人車遵照現場指揮人員引導，通行時段外若有緊急救難需求，請由桃源區公所或警察單位通知南分局甲仙工務段，並經現地檢視安全無虞後，將由警察單位或保全人員戒護通行。

另外，台20線南横公路西端除台20臨93線便道0K~5K（勤和至復興）道路中斷外，尚有台20線98.5K等多處因荖濃溪溪水暴漲溢淹路面等情形，若山區雨勢趨緩，在安全前提之下，南分局預計於8月7日下午5時搶通完成，可提供桃源區居民西向往高雄之管制通行使用。

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