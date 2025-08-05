怕塞車？ 大稻埕夏日節煙火秀8/6登場 改搭捷運、公車部分動線改道

淡三號水門。（記者董冠怡攝）

2025/08/05 10:26

〔記者董冠怡／台北報導〕一年一度的大稻埕夏日節週三（6日）登場，為期25天（8/6~8/30）有4場煙火（8/6、13、20、30），還有音樂演唱、市集美食，煙火施放日將進行市區道路管制，台北市政府呼籲民眾搭乘捷運、公車等大眾運輸工具，下車後步行至會場，周邊公車路線將配合人潮加密班次。

公共運輸處指出，活動交通管制期間（3場煙火日晚上7點至9點半、壓軸煙火日晚上6點至9點半），綠17、紅33、9、12等27線市區公車路線，6線公路客運配合改道，計取消停靠大同區「大稻埕碼頭」（往南）、「延平宮」（往南）、「迪化街」（往西）等41個站位。

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詳細資訊可至官網查詢市區公車、國道客運改道表，以及查詢公車行駛與預估到站時間，也可於鄰近捷運車站搭到目的地。

台北捷運公司表示，可坐松山新店線至北門站下車，沿鄭州路往西步行約10分鐘，抵達3號水門；或至中和新蘆線大橋頭站、淡水信義線雙連站，步行約20至25分鐘，或是轉搭公車抵達5號水門，從水門進入前往會場，並視人潮狀況彈性加開班次。

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