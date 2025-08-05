為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    與有榮焉！黃韻霏奪台灣小姐桂冠 嘉義步道代言成亮點

    新科台灣小姐黃韻霏參與「嘉遊好步道健康活力到」活動。 （嘉義縣文化觀光局提供）

    新科台灣小姐黃韻霏參與「嘉遊好步道健康活力到」活動。 （嘉義縣文化觀光局提供）

    2025/08/05 10:00

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕2025年第13屆台灣小姐總決賽8月3日在台北國軍英雄館舉行，黃韻霏從眾佳麗脫穎而出獲得第一名。前嘉義縣文化觀光局長許有仁表示，黃韻霏曾在2022年10月代言「嘉遊好步道健康活力到」活動，拍攝奮起湖杉林步道宣傳短片，獲熱烈迴響，這次在台灣小姐總決賽封后，對嘉義縣推廣步道觀光有加分效果。

    許有仁指出，嘉義縣步道逾百條，2022年的「嘉遊好步道健康活力到」精選推出15條涵蓋不同景觀地形的好步道，這些步道依季節氣候的不同，景色也隨之變換，帶給遊客舒適環境，成為健身、聯絡感情的重要場所。為讓更多人知道嘉義步道之美，那次活動邀請包括黃韻霏等熱愛運動、旅遊、攝影16位IG美女網紅共襄盛舉，拍攝宣傳影片。

    許有仁說，黃韻霏等網紅親自走訪嘉義步道，從中感受自然美，所拍的影片更具說服力，獲廣大的迴響，吸引來自全國各地的遊客跟隨著網紅們的腳步，沐浴在大自然的芬多精中，透過「慢」遊發現身心沉靜的美好，一起探索嘉義縣山林幽靜之樂。

    許有仁表示，黃韻霏是個愛好攝影的知名模特兒，發現她的影像效果很棒，但當時她沒有在當活動代言人，他特別請公關公司找她來代言「嘉有好步道我知道」，結果她一口答應，真是難得。實際上山拍攝時，專業又敬業，而且很有禮貌，個人覺得她超棒的，這次膺選新科台灣小姐，替她感到高興。

    新科台灣小姐黃韻霏代言拍奮起湖杉林步道宣傳影片。 （嘉義縣文化觀光局提供）

    新科台灣小姐黃韻霏代言拍奮起湖杉林步道宣傳影片。 （嘉義縣文化觀光局提供）

    新科台灣小姐黃韻霏在林鐵竹崎站拍照。 （嘉義縣文化觀光局提供）

    新科台灣小姐黃韻霏在林鐵竹崎站拍照。 （嘉義縣文化觀光局提供）

    新科台灣小姐黃韻霏（第2排右1）出席「嘉遊好步道健康活力到」記者會。 （嘉義縣文化觀光局提供）

    新科台灣小姐黃韻霏（第2排右1）出席「嘉遊好步道健康活力到」記者會。 （嘉義縣文化觀光局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播