與有榮焉！黃韻霏奪台灣小姐桂冠 嘉義步道代言成亮點

新科台灣小姐黃韻霏參與「嘉遊好步道健康活力到」活動。 （嘉義縣文化觀光局提供）

2025/08/05 10:00

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕2025年第13屆台灣小姐總決賽8月3日在台北國軍英雄館舉行，黃韻霏從眾佳麗脫穎而出獲得第一名。前嘉義縣文化觀光局長許有仁表示，黃韻霏曾在2022年10月代言「嘉遊好步道健康活力到」活動，拍攝奮起湖杉林步道宣傳短片，獲熱烈迴響，這次在台灣小姐總決賽封后，對嘉義縣推廣步道觀光有加分效果。

許有仁指出，嘉義縣步道逾百條，2022年的「嘉遊好步道健康活力到」精選推出15條涵蓋不同景觀地形的好步道，這些步道依季節氣候的不同，景色也隨之變換，帶給遊客舒適環境，成為健身、聯絡感情的重要場所。為讓更多人知道嘉義步道之美，那次活動邀請包括黃韻霏等熱愛運動、旅遊、攝影16位IG美女網紅共襄盛舉，拍攝宣傳影片。

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許有仁說，黃韻霏等網紅親自走訪嘉義步道，從中感受自然美，所拍的影片更具說服力，獲廣大的迴響，吸引來自全國各地的遊客跟隨著網紅們的腳步，沐浴在大自然的芬多精中，透過「慢」遊發現身心沉靜的美好，一起探索嘉義縣山林幽靜之樂。

許有仁表示，黃韻霏是個愛好攝影的知名模特兒，發現她的影像效果很棒，但當時她沒有在當活動代言人，他特別請公關公司找她來代言「嘉有好步道我知道」，結果她一口答應，真是難得。實際上山拍攝時，專業又敬業，而且很有禮貌，個人覺得她超棒的，這次膺選新科台灣小姐，替她感到高興。

新科台灣小姐黃韻霏代言拍奮起湖杉林步道宣傳影片。 （嘉義縣文化觀光局提供）

新科台灣小姐黃韻霏在林鐵竹崎站拍照。 （嘉義縣文化觀光局提供）

新科台灣小姐黃韻霏（第2排右1）出席「嘉遊好步道健康活力到」記者會。 （嘉義縣文化觀光局提供）

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