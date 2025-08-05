高雄山區災情慘 陳其邁盼中央補助10億

陳其邁希望中央補助10億元，用於縣道搶修、野溪整治、土石流等水保工作。（記者葛祐豪攝）

2025/08/05 10:02

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄山區連日降下超大豪雨，造成山區多處聯外道路地面坍塌、路基流失，高雄市長陳其邁今（5日）受訪表示，希望中央補助10億元，用於縣道搶修、野溪整治、土石流及大規模崩塌警戒區的水保工作。

針對此次災區重建經費，陳其邁今天上午接受聯訪指出，經費分成兩個部份，在高雄市管轄的道路，及野溪、河川整治，與土石流及大規模崩塌警戒區的水保工作方面，加起來大概是10億左右預算，市府也陸續盤點這一次災損狀況，盼中央能全力支持。

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陳其邁說，另一個是屬於道路橋梁等搶修與重建工程，是由中央的公路局負責，譬如通往那瑪夏的民生大橋，總經費大概4億元，是在116年動工，市府希望能夠提前。特別感謝行政院昨天首肯，這筆錢能編入這一次的特別預算，提早施工。另包括通往桃源的台20線有3座橋梁，也有不同程度損害，都希望能提早處理。

市府則說明，公路局所屬省道、省道橋樑毀損重建，是屬於公路總局提報，並不包含在市府希望中央補助的10億經費內。

陳其邁強調，因為這一次的雨都是下在山區比較多，累積雨量達到莫拉克颱風標準，對於農民非常仰賴的農林路整建，非常迫切；另外包括農作救助，像那瑪夏或桃源的龍鬚菜、水果的災損，現在由農業局統計，希望中央可從寬、從速處理。另有少數房舍坍塌，社會局與各公所這幾天會盡速完整統計，也希望中央給予全力協助。

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