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    抽水機一抽就停 西螺145線旁農田變魚塭

    縣道145線西螺魚寮一號橋因抽水機抽了就停只要下大雨周邊農田即成魚塭。（記者黃淑莉攝）

    縣道145線西螺魚寮一號橋因抽水機抽了就停只要下大雨周邊農田即成魚塭。（記者黃淑莉攝）

    2025/08/05 10:40

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕連日豪雨，縣道145線西螺魚寮一號橋周邊農田汪洋一片，農民無奈說，淹水4天了，剛插的秧苗泡水多日「攏無效」。雲林縣府表示，兩側有3台移動抽水機，但因側溝堆滿垃圾，造成進水口常有異物堵住無法正常抽水，除定期清疏，側溝將設置攔污柵，改善淹水問題。

    農民指著汪洋一片的農田無奈說，只要下大雨周邊60多公頃農田就淹水，這幾天豪大雨剛完成插秧的二期稻作秧苗泡水多日，水退後「攏無效」，雨勢大開始淹水，抽水機卻常有狀況無法正常抽水，民眾怨聲載道，還有舊頂埤大排旁2條土堤排水溝，下雨土泥滑落溝內造成阻塞。

    水利處長許宏博表示，魚寮一號橋兩側設置移動式抽水機平台並架設3台移動抽水機，交由西螺鎮公所操作啟抽排水，但因兩側進水口常有異物堵住，造成抽水機一抽就停，此處淹水已經不只一次，建議145線道路兩側匯入舊頂埤大排的排水溝設置攔汙柵，攔阻垃圾塞住抽水口，才不會造成抽水機中斷而無法發揮抽水功能。

    許宏博指出，除垃圾外，排水溝內也有泥土淤積現象，縣府會在每年汛期前加強清淤疏浚，另145線兩側匯入舊頂埤大排的排水溝閘門的功能也要發揮作用，防止外水進入，並讓內水容易排出去，自動手動及閘門類型契合地方管理與控制的部分，縣府將與農田水利署再研究，爭取經費改善。

    雲林縣長張麗善說，農田淹水原因是橋下側溝的排水不良，縣府會加強定期清疏，並設置攔污柵。

    地方民眾向雲林縣長張麗善等人說明淹水情況。（記者黃淑莉攝）

    地方民眾向雲林縣長張麗善等人說明淹水情況。（記者黃淑莉攝）

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