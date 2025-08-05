大稻埕夏日節煙火明天見 隱藏版熱點一次收攬夕陽、河景

迪化污水處理廠休閒運動公園跨堤景觀平台，可欣賞落日餘暉映照河景。（圖由台北市衛工處提供）

2025/08/05 10:06

〔記者何玉華／台北報導〕「2025大稻埕夏日節」明天（6日）晚上登場，晚間8時將施放長達300秒的主題煙火「萬紫埕紅」，有1處隱藏版煙火觀賞熱點，就是位於延平北路4段的迪化污水處理廠休閒運動公園跨堤景觀平台，可俯瞰煙火施放區，搭配河面倒影，絢爛煙火盡收眼底。

觀光傳播局舉辦的「大稻埕夏日節」自明天晚間6時起，舉辦以「千埕萬語」為主題的舞台表演，邀請金曲獎得主動力火車以及羊駝小姐、薩麥爾SMY等人氣樂團輪番登台，晚間8時施放300秒的主題煙火「萬紫埕紅」，以紫色與五彩漸層交織成的絢爛煙火，象徵大稻埕的歷史底蘊與現代風華。

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衛生下水道工程迪化污水處理廠廠長黃邰聰說，迪化廠廠區採半地下化設計，地面空間規劃為兼具遊憩、運動與景觀功能的休閒運動公園，有球場等運動設施，還可以欣賞淡水河岸夕陽景致，再銜接夜晚的煙火盛會。

民眾前往有多路公車可選擇，搭乘至「污水處理廠」站下車，步行3分鐘可達。也可搭乘捷運紅線於「圓山站」2號出口出站，轉搭215、9、811號公車至「污水處理廠」站下車；或於「圓山站」2號出口往延平北路方向步行，約15分鐘可抵達，附近也設有YouBike站，民眾可多加利用。

若開車前往，可以導航至大同區延平北路4段200號或直接導航「迪化污水處理廠附設休閒運動公園」；延平北路四段、酒泉街交叉路口附近有公園收費停車場，或停放於啟聰學校地下收費停車場，再由延平北路陸橋步行直通公園。

迪化污水處理廠休閒運動公園跨堤景觀平台，視野可觀賞大稻埕煙火。（圖由台北市衛工處提供）

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