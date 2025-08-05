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    暑期補習招生旺季 北市教育局提醒有個資疑慮可提供資料

    炎炎暑假是補習班招生旺季，北市教育局提醒，如接獲不明招生電話認有個資疑慮，可記錄日期、班名等資訊提供教育局稽查。（資料照）

    炎炎暑假是補習班招生旺季，北市教育局提醒，如接獲不明招生電話認有個資疑慮，可記錄日期、班名等資訊提供教育局稽查。（資料照）

    2025/08/05 09:57

    〔記者甘孟霖／台北報導〕炎炎暑假是補習班招生旺季，台北市教育局表示，屢屢接獲民眾反映接獲補習班行銷電話，對學校行政人員處理個人資料產生疑慮，而教育局每年都會定期稽核校內個人資料處理相關作業。教育局提醒，市民如有未經個人同意提供個資，而接獲補習班招生電話，可記錄日期、時間、班名等，將資料提供教育局，如業者未能說明個資取得來源，可依發裁罰最高50萬元。

    教育局表示，每年都會針對校內人員宣導個人資料處理注意事項，定期稽核校內個人資料處理相關作業外，也告誡補教業者採取多元方式招生行為，皆不得違反個人資料保護法規定。

    教育局指出，如有未經個人同意提供個資，卻接獲補習班招生電話，可記錄通話日期與時間、班名、地址及通話內容，必要時可以錄音，並與補習班約定試聽時間、聯絡方式、試聽地點等，將上述資料提供教育局，教育局將依個資法規定，協助向補教業者查詢個資來源，必要時將派員前往稽查。

    如補教業者無法說明個資取得來源，也無法舉證取得個資過程已獲當事人同意，就屬於違反個資法，教育局將依同法裁處罰鍰最高50萬元；2023年至今，教育局依個資法裁罰補習班案件共49件，罰鍰總額逾240萬元。

    教育局呼籲業者，招攬學員，蒐集、處理與利用個人資料皆應符合個資法規定，切勿取得來歷不明個資，取得未成年學生個資應經當事人同意；在首次電話行銷時，應提供當事人表示拒絕方式，當事人拒絕時，應立即停止利用該生資料行銷；如經教育局發現補習班持有來源不明個資，用以行銷招攬，違反個資法規定，將從重裁處罰鍰，最重處停止招生處分，

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