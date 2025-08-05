歷經一年震後修復 太魯閣崇德等遊憩區重新開放

太魯閣台地步道北段。（太管處提供）

2025/08/05 09:53

〔記者王錦義／花蓮報導〕去年花蓮0403地震加上後續颱風侵襲造成太魯閣國家公園受創嚴重，經過一年的修復，太魯閣國家公園管理處指出，今年暑假重新開放大同大禮與崇德遊憩區，並推出天祥遊程與太魯閣台地定點解說服務，期望在園區持續修復的過程中，在安全無虞的前提下，讓民眾能重新走入山海之境，體驗東部自然與文化的魅力。

太管處今指出，目前到訪遊客中心的遊客已明顯增加，透過社群平台也可看到許多遊客分享園區美照與遊憩心得，顯示民眾對太魯閣的喜愛與關注。其中，崇德遊憩區是著名的清水斷崖觀景點，已完成修復工程並提升安全強度後，重新開放，歡迎民眾到此迎著太平洋海風，觀賞東部特有日出曙光與月光海。

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另外，太魯閣台地及遊客中心可取得第1手遊憩資訊、欣賞影片及參觀特展。太管處指出，即日起更推出太魯閣台地步道解說活動，只要5人即可預約解說，由解說員或解說志工免費帶民眾走訪太魯閣台地步道及遊客中心，介紹震後太魯閣台地的自然與人文。天祥遊憩區則推出塔比多步道森林探索、文天祥小徑觀察台灣獼猴與野生動物及祥德寺步道靜心之旅等3種主題遊程，並開放天祥遊客中心、中橫故事館等設施。

大同大禮與得卡倫步道由太魯閣族族人與太管處共同修復，遊客可由太魯閣遊客中心經得卡倫步道，以健行方式前往部落，體驗族人生活與文化。太管處指出，可在得卡倫平台俯瞰太魯閣與立霧溪出海口，進入大禮部落的禮拜堂、派出所及聚落老屋、竹屋等一窺山中生活風貌。

西寶以西的景點包含西寶社區、洛韶社區、關原遊憩區、小風口遊憩區、合歡北峰步道、小奇萊步道、石門山步道、合歡東峰步道、武嶺觀景台等均可供民眾駐足休憩或健行。太管處指出，與周邊社區合作推展山海聚落小旅行觀光，包含崇德聚落遠眺清水斷崖、原住民特色藝品與風味餐、富世聚落有太魯閣族文創產業園區、亞泥生態公園等與新城老街及三棧布拉旦聚落等。

最後，太管處指出，震後地質風險仍存，請遊客配合安全規定，選擇開放區域活動，切勿任意進入封閉區域。同時也建議遊客採「早上山、早下山」原則，避開午後天氣迥異變化。而中橫公路因災修工程進行管制與夜間封閉，關原至天祥段上午六至下午四點半開放通行，晚間六點半後封閉；天祥至太魯閣段有5個時段放行，建議留意即時路況及天候變化，以免延誤行程。

太魯閣國家公園內大同部落景色。（太管處提供）

太魯閣國家公園內的大禮部落禮拜堂。（太管處提供）

太魯閣清水斷崖及石碑是遊客喜愛拍照留念的絕佳景點。（太管處提供）

台9線蘇花公路沿線的崇德遊憩區，是旅人停留眺望清水斷崖的重要景區，太魯閣國家公園管理處新設3座防落石鋼棚，遇到落石可在第一時間供遊客避難。（記者王錦義攝）

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