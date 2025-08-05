石棉瓦成災後棘手難題 台南公民志工形成協力機制

災後復原工作，破損石棉瓦是這次特殊且亟待解決的災情。（圖擷取自嚴婉玲臉書）

2025/08/05 09:52

〔記者洪瑞琴／台南報導〕丹娜絲風災過後即將滿月，台南沿海多處災區仍在復原中，有監督批評需檢討改進的聲音，也有無數無名英雄默默耕耘，展現家園復原的韌性與希望。

台南新芽協會創會理事長嚴婉玲感嘆表示，從這次災情看來，台南人恐怕再也無法驕傲地說「我們有眾神庇祐，所以總是風調雨順、無災無難了」。但她強調，「還有」很重要——災後復原是長期抗戰，只要還有人願意陪伴、關注、付出，就還有希望。

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嚴婉玲4日上午她與環保局、公所同仁及公民社群、志工夥伴等人在佳里永昌宮會合，實地跑過一次石棉瓦清運通報流程，討論系統改進空間。儘管天候不佳，眾人無怨無悔、全力投入，現場完成裝袋的實地勘查、拍照回報作業，中午再至體育館討論系統優化，下午繼續盤點勘查。「這就是我在災區看到的第28天現場，沒有鎂光燈，也沒有比雨水還多的口水。」

從7月6日風災至今已近1個月，嚴婉玲坦言，棘手問題仍是石棉瓦。這些老舊建材一旦破裂裸露，對人體健康具潛在危害，而台南沿海正是全台石棉瓦密度最高的區域。清理搬運需謹慎處理，且乏人力資源，成為當前最迫切的挑戰之一。

民間捐輸其實從未間斷，食物與飲水供應已趨穩定，但帆布與工班支援仍有極大需求，目前還有不少地方沒能處理受損的屋頂。值得欣慰的是，嚴婉玲觀察到，中央與地方、政府與民間正在石棉瓦處理議題上逐步形成協力機制，目前朝向加快清運、細緻盤點兩個方向推進。

「我們還有願意多做一點的公務員與政務官、不作秀的民代、願意幫助鄰居的災民，以及來自市區的積極市民。」嚴婉玲強調，「這個『還有』很重要。」她也期盼，有更多朋友們能在能力範圍內繼續支持與關注災後重建，與災民同行。

4日環保局、公所及公民社群在佳里永昌宮會合，實地踏勘石棉瓦清運通報流程。（圖擷取自嚴婉玲臉書）

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