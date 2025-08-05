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    苗栗縣銅鑼杭菊雨襲受害近4成 花農盼中央救助

    苗栗縣銅鑼鄉杭菊，正在生長期，受連日豪大雨影響，根部出現腐爛情形，恐影響杭菊生長。（民眾提供）

    苗栗縣銅鑼鄉杭菊，正在生長期，受連日豪大雨影響，根部出現腐爛情形，恐影響杭菊生長。（民眾提供）

    2025/08/05 09:43

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣銅鑼鄉是全台最大的杭菊產地，栽種面積約50公頃，不過今年受到連日豪大雨的影響，正在生長的杭菊不是被強風吹斷，就是泡在水中導致根部腐爛，損失預估達4成，恐影響收成，花農希望苗栗縣政府能協助向中央申請農產業天然災害救助。

    銅鑼鄉的杭菊主要種植在九湖台地，種植面積約50公頃，每年11月朵朵金黃、或純白杭菊盛開，鋪滿整個田野，美不勝收，銅鑼鄉農會及鄉公所每年都舉辦杭菊節活動，行銷鄉內的杭菊等農特產品，吸引遊客前往賞花。

    受連日來颱風外圍環流及西南氣流持續降雨影響，正在生長期的銅鑼杭菊，根部泡在水中導致腐爛，要不然就被強風吹斷，影響杭菊生長，恐導致無法正常開花，農友心血恐泡湯。

    銅鑼鄉農會及鄉公所接獲農友反映，已通報苗栗縣政府，農會初步提報受損面積約四成，苗栗縣政府將會同農糧署、苗栗區農改場官員前往杭菊園勘災，了解受損面積，依農產業天然災害救助規定，若受害面積達2成，政府將予以救助。

    苗栗縣銅鑼鄉是全台杭菊最大產地，目前正值生長期。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣銅鑼鄉是全台杭菊最大產地，目前正值生長期。（記者張勳騰攝）

    每年11月是苗栗縣銅鑼鄉杭菊開花期，九湖台地一片花海，美不勝收。（資料照）

    每年11月是苗栗縣銅鑼鄉杭菊開花期，九湖台地一片花海，美不勝收。（資料照）

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