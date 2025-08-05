豪雨重創中南部 藍委籲728雨災納入適用丹娜絲災後特別條例

國民黨立委張嘉郡。（翻攝臉書）

2025/08/05 09:51

〔記者林欣漢／台北報導〕連日豪雨重創中南部農業，國民黨立委張嘉郡呼籲，行政院及農業部應立即啟動「0728豪雨天然災害救助」，並將此次豪雨災情一併納入「丹娜絲災後復原重建特別條例」適用範圍，加快整體救助進程。國民黨立委蘇清泉也說，這個週末的西南氣流帶來的大量降雨，讓屏東山區到平地處處汪洋一片，停水停電、沖毀道路，災情不斷傳出，「丹娜絲災後復原重建特別條例」應納入屏東。

張嘉郡近日連續勘查雲林各受災區域表示，丹娜絲颱風才於7月初重創雲嘉南，如今西南氣流帶來豪雨再度造成農業重大損失，農民接連遭逢兩波打擊，後續復耕資金更陷入困境。她指出，雖然農業部已啟動豪雨應變機制，但截至目前，天然災害救助辦法、補助標準、品項範圍及加速流程仍未明確公告，基層農民都相當憂慮。

請繼續往下閱讀...

她強調，雲林是全台最重要的農業縣市，不僅供應蔬菜，更是糧食與多項農產的主要產區。此次豪雨造成的損失規模不亞於颱風災害，中央應儘速確認救助範圍與品項，提供地方統一標準，加快後續作業，更要避免再度出現如丹娜絲風災時各縣市認定不一、補助爭議叢生的情況。

張嘉郡進一步表示，立法院已通過要求行政院提出「丹娜絲災後復原重建特別條例」，目前仍在草擬階段，此次豪雨災情與丹娜絲颱風所造成災損具有高度連貫性，應擴大條例適用範圍，一併納入救助機制。

張嘉郡也提醒，豪雨災情存在「延遲性致災」問題，依據「農產業天然災害救助作業要點」及「天然災害救助辦法」規定，若災損無法於短期內明確判定，地方可先行通報初步面積，後續再啟動「二階段災損鑑定機制」進行補充評估，她呼籲農業部啟動此機制，避免僅憑當下勘查而低估實際損失。

張嘉郡最後強調，行政院應立即統籌農業部，針對0728豪雨啟動專案救助機制，並同步將災情納入「丹娜絲災後復原重建特別條例」，擴大預算規模，並明訂補助標準及核定程序，以避免救助遲緩，讓農務錯失復耕黃金時期。

蘇清泉也說，這個週末的西南氣流帶來的大量降雨，讓屏東山區到平地處處汪洋一片，停水停電、沖毀道路，災情不斷傳出。屏東山區的土石流、淹水、農損、水電道路沖毀等災情不斷，行政院初擬本次丹娜絲颱風災後重建特別條例，不但應併入0728以來西南氣流降雨致災，更應該將屏東縣納入，以利救災。

國民黨立委蘇清泉。（翻攝臉書）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法