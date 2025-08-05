補助還有！ 彰化7個月汰除7349輛高齡機車 突破去年總量

燃油機車穿梭街頭，彰化縣環保局鼓勵民眾趁著補助還有，淘汰高齡、老舊機車，改騎電動機車減碳又能省下油錢。（記者張聰秋攝）

2025/08/05 09:46

〔記者張聰秋／彰化報導〕為鼓勵汰舊換新、減少空污，彰化縣持續推動淘汰高齡或老舊機車與購買電動機車補助；根據縣環保局統計，去年（2024）申請淘汰高齡機車高達7,139輛，今年（2025）截至7月底止已達7349輛，提早突破去年整年水準，顯示補助政策還是發揮了效益。

高齡機車指的是2010年12月31日以前生產的燃油機車，因排放污染物高，成為地方改善空品的重點對象。今年彰化縣僅1到7月就淘汰了7349輛，平均每月逾千輛，淘汰數比去年更多。

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此外，彰化縣今年到7月底也淘汰344輛二行程機車、206輛老舊機車（機車出廠10年以上）汰換為電動機車，新購電動機車358輛，尚未超越去年全年781輛新購電動機車與469輛汰舊換新數量，環保局加強宣導，提醒民眾中央與地方都還有補助，不妨汰舊換新，為改善空污盡一份力。

環保局表示，今年淘汰高齡機車換購電動機車，彰化縣環保局補助1萬2000元，再加上中央單位包括經濟部在內，最高補助金額超過2萬元，如果只新購電動機車，經濟部產業發展署補助5100元到7000元不等，再加上環保局補助5000元，合計1萬多元的補助，而且不只補助，購買電動機車今年仍可享有使用牌照稅全免優惠，對於通勤族、外送族或想省油錢的人來說，現在正是精打細算換車的最佳時機。

申請線上辦理，可至環保局官網補助專區申請並查詢進度。

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