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    落實偏鄉公車改革 屏縣原鄉幸福巴士已達49條路線

    三地門幸福巴士今年獲交通部金運獎肯定。（屏東縣政府提供）

    三地門幸福巴士今年獲交通部金運獎肯定。（屏東縣政府提供）

    2025/08/05 09:43

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣府配合交通部公路局推動公路公共運輸計畫，在原鄉推出「幸福巴士」落實公車改革，目前全縣原鄉共有47輛巴士行駛49條路線，依照不同客群需求，強化居民與各大生活場域間的互動連結，成效受到族人認同，其中三地門鄉幸福巴士今年就獲得交通部公路局「2025幸福巴士金運獎」績優獎。

    三地門鄉公所2017年起執行幸福巴士計畫，現以2條幸福巴士及2條幸福小黃路線，滿足民眾就醫、就學、採購及洽公等運輸需求，至今已服務超過15萬人次，在量的提升外，鄉公所更配合鄉內大小活動辦理幸福巴士宣傳，在今年金運獎評獎的「服務績效性」、「多元幸福與服務品質」、「服務創新性」及「政策配合與地方政府參與度」等綜合評審標準中獲得肯定。

    屏東縣府交通旅遊處表示，縣府將持續輔導原偏鄉地區滾動檢討幸福巴士路線，只要當地有接駁需求，縣府都將全力支持，並積極爭取交通部公運計畫經費補助，維持基本民行權益，提供民眾所需要的公共運輸服務。

    三地門鄉幸福巴士受到族人歡迎。（資料照，屏東縣政府提供）

    三地門鄉幸福巴士受到族人歡迎。（資料照，屏東縣政府提供）

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