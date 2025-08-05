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    台南好禮60件出爐 中秋送禮新選擇

    南市經發局推台南好禮，三階段審查60件出爐，展現台南文化底蘊，中秋送禮新選擇。（記者王涵平攝）

    南市經發局推台南好禮，三階段審查60件出爐，展現台南文化底蘊，中秋送禮新選擇。（記者王涵平攝）

    2025/08/05 09:40

    〔記者王涵平／台南報導〕南市經發局推台南好禮，三階段審查60件出爐，展現台南文化底蘊，中秋送禮新選擇。

    經發局今年從200件參賽作品中精選出60件代表台南的伴手禮，包括田舍小樸的茶樹純露調理水；永興醬油食品廠的蕙質白曝蔭油禮盒組；幸福良食的幸福千千歲黑豆乳；農甜文創工作室的國宴桑椹紅酒果粒醬雙入禮盒；合記東山鴨頭的經典三味組；大鋤花間咖啡生態農場的豆香花韻．東山藏（東山精品咖啡豆×龍眼花手工茶）等。

    經濟發展局副局長蕭富仁指出，8月10日將在南紡A2館1F南紡廣場舉辦1場展售會，當天不僅有抽獎活動、親子DIY，還有店家商品自我介紹推廣，及促成台南科學園區企業B2B媒合採購活動，呼應全球ESG趨勢，鼓勵在地企業及民眾採購在地商品，落實永續環境友善理念。

    此外，同步推出「台南翻好禮闖關」線上活動，邀請市民和外縣市遊客於8月10日至9月10日期間前往台南好禮官網參加，玩遊戲就有機會獲得入選店家伴手禮或200元購物金。

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