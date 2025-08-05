連日豪雨海水降溫 小管現身引來豆腐鯊如影隨形

小管現身，豆腐鯊如影隨形，引發漁民哭笑不得。（漁民提供）

2025/08/05 09:32

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年澎湖小管減產，漁民苦不堪言，疑與「閏六月」、海水溫高及中國海警船越過海峽中線執法等有關，但近日颱風、熱帶性低氣壓連連侵襲，導致豪雨不斷，讓海水急速降溫，久違的小管群再度現身澎湖海域，只是伴隨而來的是小管天敵「豆腐鯊」，如影隨形，與漁民搶捕小管，又讓漁民哭笑不得。

西嶼小門村漁民出海捕捉小管，在小門海域遇到2隻鯨鯊如影隨形，嚇跑了所有小管，讓船長自嘲不如改行做賞鯨航好了！昨（4）日深夜，又有漁民趁著雨勢趨緩，出海捕捉小管，卻還是又遇上鯨鯊，體型約有3米、1000公斤，龐然大物瞬間嚇跑了剛要聚集的小管群。

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由於鯨鯊與水母都是小管的「天敵」，今年因小管減產，隨之也較為少見，導致丁香魚也盛產，但在今年颱風過境及熱帶低氣壓接連侵襲後，攪動海底氣流及降溫，又出現小管潮，因鯨鯊是保育類動物，漁民遇到只能避而遠之，不能任意捕撈和傷害，否則就會觸犯保育法規。

小管通常是指體型較小的鎖管，也常被稱為「小卷」或「透抽」的幼體。 是一種受歡迎的海鮮，在澎湖的盛產期為每年5到9月。 小管富含蛋白質和牛磺酸，對人體有益。

今年小管產量銳減8成，懷疑是「閏六月」、海水溫高及中國海警船越過海峽中線執法等有關，有待進一步調查釐清。排除人為政治因素，部分學者認為與今年「閏六月」有關，小管盛產期可能延後1個月，也有說法是氣溫過高。

今年小管疑受海水溫度過高影響，減產八成。（記者劉禹慶攝）

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