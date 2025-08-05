為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    連日豪雨海水降溫 小管現身引來豆腐鯊如影隨形

    小管現身，豆腐鯊如影隨形，引發漁民哭笑不得。（漁民提供）

    小管現身，豆腐鯊如影隨形，引發漁民哭笑不得。（漁民提供）

    2025/08/05 09:32

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年澎湖小管減產，漁民苦不堪言，疑與「閏六月」、海水溫高及中國海警船越過海峽中線執法等有關，但近日颱風、熱帶性低氣壓連連侵襲，導致豪雨不斷，讓海水急速降溫，久違的小管群再度現身澎湖海域，只是伴隨而來的是小管天敵「豆腐鯊」，如影隨形，與漁民搶捕小管，又讓漁民哭笑不得。

    西嶼小門村漁民出海捕捉小管，在小門海域遇到2隻鯨鯊如影隨形，嚇跑了所有小管，讓船長自嘲不如改行做賞鯨航好了！昨（4）日深夜，又有漁民趁著雨勢趨緩，出海捕捉小管，卻還是又遇上鯨鯊，體型約有3米、1000公斤，龐然大物瞬間嚇跑了剛要聚集的小管群。

    由於鯨鯊與水母都是小管的「天敵」，今年因小管減產，隨之也較為少見，導致丁香魚也盛產，但在今年颱風過境及熱帶低氣壓接連侵襲後，攪動海底氣流及降溫，又出現小管潮，因鯨鯊是保育類動物，漁民遇到只能避而遠之，不能任意捕撈和傷害，否則就會觸犯保育法規。

    小管通常是指體型較小的鎖管，也常被稱為「小卷」或「透抽」的幼體。 是一種受歡迎的海鮮，在澎湖的盛產期為每年5到9月。 小管富含蛋白質和牛磺酸，對人體有益。

    今年小管產量銳減8成，懷疑是「閏六月」、海水溫高及中國海警船越過海峽中線執法等有關，有待進一步調查釐清。排除人為政治因素，部分學者認為與今年「閏六月」有關，小管盛產期可能延後1個月，也有說法是氣溫過高。

    今年小管疑受海水溫度過高影響，減產八成。（記者劉禹慶攝）

    今年小管疑受海水溫度過高影響，減產八成。（記者劉禹慶攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播