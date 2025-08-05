南港生技計畫遭審計部點名「實驗室空間不符契約」 北市產發局回應了

「南港生技產業聚落開發BOT案」遭審計報告檢討，產發局尚未檢核，生技廠商設備興建面積占比是否符合規定。（北市產發局提供）

2025/08/05 09:39

〔記者孫唯容／台北報導〕「南港生技產業聚落開發BOT案」由北市產業發展局主導辦理，由民間機構興建「台北生技園區」，已於2023年3月營運，不過卻遭審計報告檢討，產發局並未在約定時間內檢核，生技廠商設備興建面積占比是否符合規定。產發局回應，相關實驗室及小型試量產空間裝修較為複雜，因此檢核所需時間較長，目前產業空間總計45戶，其中36戶已完成裝修，目前使用比例已達78％。

根據審計部報告，產發局依《促進民間參與公共建設法》規定，辦理「台北市南港生技產業聚落開發計畫」BOT案，由民間機構興建「台北生技園區」，投資金額高達98億3806萬餘元，2023年3月23日正式啟用營運。

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根據契約內容，產業空間作實驗室與小型試量產工廠使用樓地板面積，不得低於產業空間總樓地板面積60％，且營運方需在營運日後一年內，啟動詢問企業實際需求品項、細部規格調查及評估結果，產發局尚未依規定，檢核面積占比是否符合規定，相關調查延宕至2024年10月底才進行，且使用比例僅占該園區產業空間面積54.27％。

產發局表示，因生技產業特性，進駐廠商相關實驗室及小型試量產空間裝修較為複雜，才會營運滿1年仍無法檢核，但截至2025年7月31日止，產業空間總計45戶，其中36戶已完成裝修，作實驗室與小型試量產工廠使用比例已達78％。

此外，共用儀器部分，產發局指出，調查、規畫及建構均於營運起始日一年內完成，且依投資契約約定，民間機構應建置2億元共用儀器，截至2024年底，共用儀器累計認列金額已逾8000萬元，後續將由民間機構於各年度計畫書提報預計採購計畫，經市府同意後執行。

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