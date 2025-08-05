182線龍崎段豪雨釀災 東向封閉

龍崎182線25K因豪雨沖刷，邊坡滑動，竹欉崩落，災情又擴大。（記者吳俊鋒攝）

2025/08/05 09:31

〔記者吳俊鋒／台南報導〕進入山區的182線台南龍崎段，有4處正展開去年「凱米」颱風後續的復建，但25公里附近，「0802」豪雨期間，大水沖刷下，又造成邊坡滑動，整片竹欉傾塌、崩落，目前東向路面被阻擋，全面封閉，市府工務局正積極搶通。

工務局指出，25K處原本正進行凱米的復建，受損長度約10公尺，0728西南氣流帶來的豪雨，又造成邊坡嚴重崩塌，災情擴大到30公尺。

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目前現場往高雄內門的路面暫時封閉，由西邊單側雙向通車，工務局籲請民眾遵循引導，改道慢行。

第三工務大隊指出，雨勢暫歇後，會先將倒塌的竹欉移除，並暫時穩住邊坡，恢復雙向通行，再展開進一步的整建。

第三工務大隊表示，去年7、8月颱風豪雨，造成182線29K的嚴重崩塌，沿途的25K、28K、28.5K也有小災情，修復計畫由中央完成審查，斥資3400萬元同步施作。

最嚴重的29K崩塌處，就在「州界」附近，距離「自摔彎」不遠，去年豪雨沖刷釀災，採單側雙向維持通行至今；現場先以鋼板樁穩住邊坡，這次並未受到太大影響。

29K已倒塌的擋土牆必須重建，緊鄰的邊坡也要結構補強，增加地錨或排水改善，施作長度達150米。

至於災情擴大的25K處，工務局先進行搶通，再著手邊坡復建，若有需要，不排除變更設計。

龍崎182線25K因豪雨沖刷，邊坡滑動，竹欉崩落，完全阻擋路面，現場維持單側雙向通行。（記者吳俊鋒攝）

龍崎182線去年災情最嚴重的29K崩塌處，西南氣流豪雨期間影響不大。（記者吳俊鋒攝）

龍崎182線去年受災的28K，復建工程順利進行中。（記者吳俊鋒攝）

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